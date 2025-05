Horóscopo de hoy domingo 11 de mayo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Hoy domingo 11 de mayo los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el dominio de movimientos astrales definitivos que van a influir en algunos aspectos del día. Consulta la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sustos. A continuación, consulta las predicciones para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

No aceptes nada que a ti no te guste, sé sincero contigo mismo. Lo más importante ahora es ser feliz, aunque para conseguirlo te cueste alguna amistad poco valiosa. Necesitas mejorar bastante tu nivel de comunicación, porque en tu nueva situación no te sirve con la elocuencia que hasta ahora dominabas. Procura leer, cuanto más, mejor. Algún viaje corto pero complicado por su finalidad te mantendrá muy ocupado. Cuida de que las personas con las que te tienes que entrevistar estén al tanto de tus intenciones.

Tauro

Revístete de paciencia para que los problemas no te afecten de manera excesiva pero no los ignores. Un nuevo empleo está en agenda para ti y no debes dejarlo escapar. Tu seguridad en ti mismo te ayuda mucho a sacar adelante los proyectos, pero en ocasiones no diriges bien los esfuerzos hacia el objetivo que persigues. Hoy tendrás que enfrentarte a una persona de más edad que tú y de carácter muy dominante. Puede que no ganes esta batalla, pero aprende para la próxima ocasión.

Géminis

Si realmente te has propuesto cambiar, empieza por ser totalmente sincero contigo. Reconoce tus faltas y pon todo tu empeño en corregirlas desde su propia raíz. Busca la verdad en tu relación sentimental por encima de todo, incluso si al encontrarla te duele en lo más profundo. De lo contrario, sólo estarás engañándote. Procura buscar momentos en el día que puedas dedicar a la meditación. Aléjate de tanta reunión social y reúnete con tu yo interior dejando recado de que no te molesten.

Cáncer

Cuanto antes te libres de los compromisos pendientes, antes recuperarás la tranquilidad. No sigas posponiendo lo que tarde o temprano vas a tener que hacer. Tú tienes tu propia filosofía de la vida y se te hace difícil aceptar dogmas impuestos por la sociedad. Eso hace que algunos te tachen de antisocial. No cedas a la presión. El dinero toma hoy mucha importancia en tu agenda. Si estás tramitando un crédito tendrás noticias muy positivas. Ten mucho cuidado de leer despacio la letra pequeña.

Leo

Tu vida se dirige hacia nuevos intereses relacionados con la tecnología. Económicamente la estabilidad promete mantenerse e incluso podrían mejorar tus ingresos. No permitas que tu familia interfiera en las elecciones que afectan a tu futuro. No será bueno para ti ni para las relaciones con quienes pretenden condicionarte. Si estás sólo, sin pareja, esa situación no se prolongará durante mucho tiempo. Necesitas de alguien con quien compartir tu vida, más cada día que pasa.

Virgo

Tus enemigos no bajan la guardia, así que no les des la espalda. Estudia sus puntos débiles tanto como los tuyos propios y, sobre todo, consigue el máximo de información. Debes desprenderte de las cosas que te frenan, de las amistades que sólo te dan problemas y de los compañeros que tratan de aprovecharse de ti sin aportar nada. Se abren casi todas las vías de comunicación con las personas de tu entorno. No parará de llegarte información y se multiplicarán tus oportunidades de desarrollarte.

Libra

Ha llegado el momento de los grandes cambios, de la ruptura de la rutina y la apertura de nuevos horizontes. Para iniciar ese camino no te puedes parar a esperar a nadie. Tu originalidad te abre algunas puertas en el día de hoy. Sorprenden tus propuestas por su novedad, pero existe la posibilidad de que alguien te copie o te robe las ideas. Reconocer los errores es un acto de valentía difícil de afrontar. Pero si lo consigues habrás puesto la primera piedra para un proyecto novedoso, mucho más sólido.

Escorpio

Busca la felicidad en ti mismo, no necesitas a nadie para encontrar la paz interior y disfrutar de la vida. Debes curar las heridas sentimentales y olvidarte del amor ahora. No estás estos días en la mejor situación para llevarle la contraria a tus superiores. Es aconsejable que no intentes imponer tu voluntad y que esperes a otros tiempos mejores. A veces, convertir las penas en alegrías es sólo cuestión de enfoque y de fortaleza sicológica. Si crees con firmeza que puedes darle la vuelta a la situación, lo conseguirás.

Sagitario

Dedica todo el tiempo que necesites a resolver tus cuestiones personales, ésas que llevas muchos meses dejando pasar y que pronto se van a convertir en complicaciones. Afronta el día de hoy con las precauciones redobladas en el ámbito de la seguridad, porque podrías sufrir un accidente. En el trabajo, deberás afrontar un proyecto importante. De la mano de un amigo te llega la solución a uno de tus peores problemas. Pero ten en cuenta que esa amistad sólo te abrirá la puerta, eres tú quien ha de cruzarla.

Capricornio

Confía en lo que te dicta tu corazón y encontrarás el camino que te llevará al amor. A pesar de que todo parezca indicar lo contrario, da crédito a tus impulsos más profundos. Tienes las emociones a flor de piel, para lo bueno y para lo malo. Eres capaz de disfrutar con cada momento y también de saltar a la mínima presión. Busca hoy la soledad. No puedes dar lo que no tienes, y aunque tus expectativas económicas son muy interesantes, no te arriesgues hasta que no tengas la seguridad de recibir lo prometido.

Acuario

Todo lo relacionado con los deportes te dará hoy muy buenos resultados. Sin embargo, quizá fruto del esfuerzo, la salud será el punto débil de la jornada. Dolores de cabeza. La libertad que deseas no depende tanto del aspecto económico como de la firmeza con que debes afrontar decisiones personales. Si te lanzas, hazlo de golpe. Deshazte de lo que no te sirva. No sigas almacenando cosas viejas en tu casa que no tienen sentido, valor ni propósito alguno. Esto atrasa tu evolución y tu crecimiento.

Piscis

Una persona que regresa de tu pasado podría convertirse en un problema en el presente. Últimamente te sientes muy ansioso; intenta controlar un poco los nervios. La palabra "ahorro" casi no figura en tu diccionario, y deberías grabártela con letras de fuego. Hasta ahora las cosas han marchado bien, pero eso podría cambiar pronto. No puedes pasarte el día pensando en nuevos trabajos y en cómo abordarlos.

