Un hombre de 71 años tiene una cita con una mujer por Tinder y acaba apuñalado, asaltado y con la casa incendiada

Hace no tantos años, buscar pareja por internet era visto como un recurso reservado solo a quienes no podían encontrar el amor en la vida real. Sin embargo, con el paso del tiempo y la consolidación de las aplicaciones de citas, esta práctica se ha normalizado hasta convertirse en algo habitual para personas de todas las edades. Lo que muchos no esperan es que, en lugar de amor, encuentren violencia. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en la ciudad argentina de San Rafael, en Mendoza, donde un hombre de 71 años terminó hospitalizado tras vivir una cita que se transformó en una pesadilla.

La historia, revelada por el medio argentino, 'Los Alpes', comenzó como tantas otras, con una conexión a través del móvil. Según reveló la víctima a la policía, conoció a una mujer de 51 años por medio de Tinder, la popular aplicación de citas, el pasado mes de enero. Durante las primeras semanas, la relación parecía marchar bien, tanto que llegaron incluso a vivir juntos durante 20 días. Luego vino un distanciamiento, como ocurre tantas veces, pero lo que nadie imaginaba es que esa mujer volvería meses después para consumar un ataque que ha dejado atónitos tanto a los vecinos como a los investigadores.

La cita que acabó en tragedia

Todo sucedió el pasado miércoles por la tarde, cuando una llamada al 911 alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en la calle Ameghino, en San Rafael. Eran aproximadamente las 14.30 cuando bomberos, agentes policiales y una ambulancia se desplazaron hasta el lugar. Lo que encontraron fue una escena digna de una película de terror: la casa envuelta en llamas y un hombre, ensangrentado, que había logrado salir por sus propios medios hasta la acera.

Pese a las heridas y el evidente shock, la víctima pudo explicar a los agentes lo que había ocurrido. Reveló que la mujer con la que había mantenido una breve relación a comienzos de año se había presentado ese día en su domicilio. Compartieron un almuerzo y, según su versión, también mantuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, en algún momento de la tarde, todo cambió. La mujer, sin previo aviso, lo atacó con un arma blanca, causándole cortes en distintas partes del cuerpo. Luego le robó varias pertenencias, prendió fuego a la casa y huyó en un taxi.

Tras recibir la denuncia, la policía montó un operativo para interceptar el vehículo en el que la agresora intentaba escapar y fue localizada poco después en la zona de Paso Las Carretas, sobre la Ruta 40. En el taxi se hallaron manchas de sangre y una mochila con dinero en efectivo y un táser. El conductor del vehículo también fue detenido por la policía y el coche quedó bajo custodia judicial.

Detención e investigación

La mujer, acusada de intento de homicidio, robo y daños, será interrogada en las próximas horas. La investigación está en manos del fiscal Javier Giaroli, quien tratará de averiguar si el acto fue una agresión premeditada y con intención de causar daño grave.

La víctima fue trasladada al Hospital Schestakow, donde permanece ingresado. Los médicos han confirmado que, aunque se encuentra estable, presenta varias heridas por arma blanca y una quemadura de primer grado en la mano izquierda.