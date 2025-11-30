Suscribete a
ABC Premium

Héctor, asesor inmobiliario, sobre la calefacción más barata en las casas: «Tienen la máxima eficiencia energética y rápido encendido»

Los hogares españoles destinan alrededor del 47% de su consumo energético anual a la calefacción

José María Camarero, periodista económico, explica cómo ahorrar dinero al encender la calefacción en casa: «Lo mejor no es dejarla puesta todo el día»

Héctor, asesor inmobiliario, sobre la calefacción más barata en las casas: ««Tienen la máxima eficiencia energética y rápido encendido»
Héctor, asesor inmobiliario, sobre la calefacción más barata en las casas: ««Tienen la máxima eficiencia energética y rápido encendido»

I. A

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), los hogares destinan alrededor del 47% de su consumo energético anual a la calefacción, y durante los meses más fríos el gasto medio puede alcanzar entre 800 y 1.200 euros ... según el tipo de sistema y la zona geográfica. Con la llegada del frío - la AEMET ha avisado ya de la llegada de una masa de aire ártico a España - mantener una casa caliente se ha convertido en uno de los principales retos del invierno para miles de familias españolas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app