Héctor, asesor inmobiliario, sobre la calefacción más barata en las casas: ««Tienen la máxima eficiencia energética y rápido encendido»

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), los hogares destinan alrededor del 47% de su consumo energético anual a la calefacción, y durante los meses más fríos el gasto medio puede alcanzar entre 800 y 1.200 euros ... según el tipo de sistema y la zona geográfica. Con la llegada del frío - la AEMET ha avisado ya de la llegada de una masa de aire ártico a España - mantener una casa caliente se ha convertido en uno de los principales retos del invierno para miles de familias españolas.

En este contexto, Héctor, experto inmobiliario y divulgador en redes conocido como @hectorinmuebles, ha explicado en uno de sus últimas publicaciones en las plataformas digitales qué sistemas resultan más económicos y cómo optimizar su uso.

Qué sistemas de calefacción son los más económicos para usar durante todo el invierno

«Hay muchas familias que no pueden poner la calefacción por el gasto que supone», reconoce el experto, que desglosó en su vídeo los tipos de calefacción más comunes y las ventajas de cada uno de ellos. Antes, advierte, conviene tener claros los factores que más influyen en el coste: «Uno de ellos es el tamaño de la propiedad y el aislamiento térmico que tenga tu vivienda. El segundo, también muy importante, es la ubicación geográfica».

El primer sistema que menciona es el gas natural, «uno de los más extendidos en todo el territorio español y de los más recomendables». Según explica, «el precio es estable, es fácil de regular y la instalación resulta asequible en muchas ciudades donde ya existe la red». Aun así, recuerda que requiere contrato, revisión periódica de la caldera y una inversión inicial.

Los calefactores eléctricos, por su parte, tienen como ventaja su bajo coste y su calor inmediato. «No necesitan instalación y son muy fáciles de usar», señala el creador de contenido, aunque advierte de su principal inconveniente: «El coste viene directamente asociado a la factura de la luz, así que puede dispararse»

En cuanto a los calefactores de resistencia, el asesor inmobiliario destaca que «son muy baratos y ligeros, pero consumen mucho y el calor desaparece enseguida». En cambio, las bombas de calor se sitúan como la opción más eficiente para pisos. «Tienen la máxima eficiencia energética y rápido encendido. A medio plazo, son la calefacción más económica según los últimos datos del mercado inmobiliario», asegura, aunque su rendimiento baja en zonas muy frías.

Finalmente, la biomasa y los pellets ofrecen una alternativa ecológica. «Es un sistema sostenible y con precios estables, aunque requiere almacenamiento y limpieza frecuente», concluye el experto, que invita a sus seguidores a compartir qué sistema usan y cómo afrontan el invierno sin que la factura se dispare.