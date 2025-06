Ni Harvard ni Oxford: esta es la mejor universidad del mundo para estudiar una carrera, según la inteligencia artificial

Estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo supone acceder a una formación académica de élite. Sin embargo, se trata de una oportunidad a la que solo optan unos pocos privilegiados. Y es que el proceso de admisión en estos centros es altamente competitivo y el coste de estudiar en ellos puede ser muy elevado. No obstante, muchas de estas instituciones ofrecen becas y ayudas financieras a sus estudiantes.

Un reducido número de universidades están consideradas como referentes globales en el mundo de la educación por su excelencia en enseñanza e investigación. Estos centros educativos cuentan con siglos de historia y han formado a líderes mundiales, científicos, escritores y empresarios de todo el mundo.

Existen muchos factores que contribuyen a que una universidad se erija como una de las mejores del mundo. Entre ellos, la calidad de la enseñanza y el profesorado, la investigación e innovación, su infraestructura y recursos o su internacionalización, es decir, la capacidad de atraer estudiantes y profesores de distintos países.

Numerosos rankings internacionales establecen, cada año, cuáles son las mejores universidades del mundo en base a distintos factores. Algunos de ellos son QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) y Academic Ranking of World Universities (ARWU). No obstante, hemos querido saber qué opina la inteligencia artificial sobre esta cuestión.

La mejor universidad del mundo, según la inteligencia artificial

«¿Cuál es la mejor universidad del mundo para estudiar una carrera?». Esta es la pregunta que se le ha hecho a la inteligencia artificial y su respuesta ha sido clara: «Depende mucho de: la carrera específica que te interesa, tus objetivos personales y profesionales y la ubicación geográfica, idioma y presupuesto».

No obstante, la inteligencia artificial se atreve a dar un ranking de las cinco mejores universidades del mundo a nivel general, en el curso 2024-2025, y teniendo en cuenta los datos obtenidos por QS World University Rankings y Times Higher Education (THE). Estas son:

Mejores universidades del mundo, según la IA 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT, en EE.UU.) 2 University of Cambridge (Reino Unido) 3 University of Oxford (Reino Unido) 4 Harvard University (EE.UU.) 5 Stanford University (EE.UU.)

De esta forma, Massachusetts Institute of Technology (MIT) está considerada la mejor universidad del mundo, especialmente en las carreras de áreas como la tecnología, la ingeniería, la física y la economía. Además, cabe destacar que todas se concentran entre Estados Unidos y Reino Unido.

No obstante, la inteligencia artificial da un paso más y establece cuáles son las mejores universidades del mundo por área:

Mejores universidades del mundo por área Ingeniería/Tecnología: MIT, Stanford, ETH Zurich (Suiza) y Caltech (EE.UU.)

Medicina: Harvard, Johns Hopkins (EE.UU.) y Oxford

Derecho: Harvard, Yale (EE.UU.), Stanford y Cambridge

Ciencias Sociales: London School of Economics (Reino Unido), Oxford y Harvard

Artes/Diseño: Royal College of Art (Reino Unido), Rhode Island School of Design (EE.UU.) y Parsons (EE.UU.)

Como bien señala la inteligencia artificial desde un inicio, es difícil establecer cuál es la mejor universidad del mundo para estudiar una carrera, ya que dependerá de diferentes factores. Por ello, la IA concluye su respuesta así: «Si me dices qué carrera te interesa, te puedo dar un ranking más preciso y personalizado».