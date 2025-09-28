Un guineano que vive en España explica si los inmigrantes reciben ayudas al llegar a nuestro país: «Para recibirlas tienes que demostrar...»

Un guineano que vive en España explica si los inmigrantes reciben ayudas al llegar a nuestro país

La llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas ha puesto en jaque la capacidad del sistema para atenderlos y destinar los recursos necesarios.

Una de las regiones más presionadas por los flujos de personas que tratan de alcanzar nuestro país es Canarias, por lo que el Gobierno ha tenido que aprobar mecanismo para el reparto de menores no acompañados. Asimismo, otros tantos llegan a través de otras rutas o medios. Esta presión migratoria también ha dado lugar a protestas de otras comunidades que afirman que no tienen ni los recursos ni las capacidades para atenderlos a partir de determinado volumen y los discursos que piden ser más contundentes en las políticas sobre inmigración.

Sin embargo, mientras se habla sobre competencias, políticas o capacidades miles de personas llegan a nuestro país. Sobre este tema Santi Eyamaa, un joven guineano que vive en España desde hace varios meses, ha subido un vídeo a su canal de YouTube con el que ha querido desmentir algunos «mitos» que, desde su percepción, han calado en España cuando se habla de inmigración.

Un joven guineano que vive en España dice si reciben ayudas al llegar a nuestro país

El joven afirma que ha escuchado informaciones «muy relacionadas con la población extranjera que vive aquí en España, que muchísimas personas creen», pero que no son ciertas. Son cuestiones relacionadas con la vivienda, el trabajo o las ayudas que reciben.

«Si vienes a España como turista, vas a encontrar trabajo», es una de las afirmaciones que, comenta, ha escuchado. Por ello, ha querido desmentirla: «Es falso». Cuenta que es posible que esta creencia surgiera de que «años atrás no recibía tanta inmigración» y podía ser más fácil acceder al mercado laboral: «Hoy en día hay leyes que sancionan duramente. Estoy hablando de hasta multas de más de 10.000 euros si encuentran que un empresario o una pequeña empresa, lo que sea, ha contratado teniendo un visado de turista». Además, recuerda que para obtener un trabajo legal necesitan aportar determinada documentación.

Desde su experiencia, esto es algo que también piensan algunos de los inmigrantes que llegan a España y avisa de que «acaban trabajando en la economía sumergida» y, por tanto, sin ningún tipo de derecho laboral. «Muchos extranjeros, mucha gente piensa que al llegar a España, directamente ya te dan los papeles y ya tienes la residencia», destaca y señala, además, que para obtener esos certificados existe un largo proceso en el que debes demostrar el arraigo.

También opina que solicitar el trabajo desde el propio país suele ser también complicado: «Debes tener cualificaciones demasiado altas para que te contraten».

Santi cuenta que otro de los caminos que siguen los inmigrantes es tratar de pedir el asilo: «Lo escribes y si tus razones les convencen te lo conceden».

Otra de las cosas que critica en su vídeo es el «bulo muy popular en España» de que «los extranjeros reciben ayuda justo al llegar». «Como que tú llegas a España y desde el aeropuerto ya te están esperando ahí con 1000 euros así, te los dan en la mano, luego cogen un móvil, un iPhone 17 Pro Max, te lo entregan y luego te dicen, 'Pase, señora, bienvenido a las Españas'», ironiza este ciudadano. También la desmiente y señala que se trata de «uno de los bulos más repetidos en las redes sociales» por lo referente a la concesión de ayudas.

«No es tan así realmente. En España hay una serie de ayudas que el Gobierno da a los ciudadanos en general, pero para recibirlas tienes que demostrar ciertas cosas», avisa y destaca que hay que saber bien cómo funciona cada ayuda en función de la residencia.

Santi alaba también el papel de las ONGs que ayudan a ciudadanos de distintos países cuando su situación es más compleja. Otra de las cosas que desmiente es que «si tu hijo nace en España es automáticamente español»: «No recibe la nacionalidad automáticamente».