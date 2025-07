Un guía turístico muestra la máquina expendedora más curiosa de Berlín: «Es el vector más típico del sida»

«Una máquina expendedora de jeringuillas, ya que es la capital de la droga, por lo menos que se haga de forma segura», comienza a decir el tiktoker Rafa - cuyo usuario en las redes sociales es @rafaberlintours - en una de sus últimas publicaciones.

El joven español, que vive en Berlín y se dedica a hacer visitas turísticas por la ciudad, ha enseñado en un vídeo cómo es la sorprendemente máquina expendedora que te puedes encontrar en la capital alemana.

«Aquí tenéis una máquina expendedora que no vais a ver en muchos sitios del mundo», ha relatado el español al inicio del vídeo, enseñando la curiosa máquina antes de empezar a explicar cuál es su finalidad.

En el vídeo, el historiador y guía turístico desde 2013, enseña un mapa en el que aparecen ubicadas las distintas máquinas expendedoras con los diferentes servicios que ofrecen o qué productos venden.

Una máquina expendedora que ayuda a luchar contra el VIH

«Como veis, hay un montón de jeringuillas diferentes para todos sus usos diferentes. Al fin y al cabo, aquí en el barrio donde estamos, en Kreuzberg, que visitamos en el tour alternativo, hay mucha droga y se ven jeringuillas por todas partes», indica Rafa, que vive hace ocho años en la ciudad alemana, en cuya descripción como guía turístico indica que con él se pueden «esperar tours entretenidos y completos, pero sin esconder los horrores de la historia del país».

«Tiene que haber lugares donde dejarlos con seguridad para que no lo pise nadie. Y tiene que hacer sitios donde se pueda comprar una jeringuilla segura para que la gente no reúse con sus amigos jeringuillas ya usadas, que es el vector más típico del sida», explica en la grabación el creador de contenido.

«A priori puede parecer que este tipo de acciones buscan el blanquear el problema, o alentar incluso a ello. Pero lo veo una acción genial porque al menos se aseguran que la gente no tenga que recurrir al intercambio», apunta una usuaria entre los cientos de comentarios que existen en la publicación.

«Yo trabajaba en la cafetería 'take away' de enfrente, cruzando la calle. La cantidad de cambio que me venían a pedir para poder usar la máquina cada día es incontable» indica otra de las usuarias que responde a la publicación viral, con más de 11.000 'me gusta'.