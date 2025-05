Un guardia civil indica cuál es el único producto que puede alterar el resultado de los controles de alcoholemia: «Se desvanece»

Los controles de alcoholemia son una herramienta fundamental para garantizar la seguridad vial. Y es que, gracias a ellos, se evitan numerosos accidentes ocasionados por uno de los principales factores de riesgo: el consumo de alcohol.

Estos controles los realiza la Guardia Civil y la Policía Local tras una infracción o accidente, bajo sospecha de estado embriaguez del conductor o, simplemente, de forma aleatoria, por lo que es habitual realizar alguno al menos una vez en la vida.

Sin embargo, pocos conductores conocen que existe un producto de uso cotidiano que puede causar un falso positivo en estos controles de carretera. Un dato relevante, ya que puede alterar la prueba y propiciar un momento incómodo para el afectado, que se encontraría con un resultado inesperado a pesar de no haber ingerido ningún tipo de alcohol.

En este sentido, un guardia civil ha desvelado cuál es el único producto que puede alterar la prueba de alcoholemia. Se trata, nada más y nada menos, que del enjuague bucal, tal y como ha desvelado el agente en una entrevista con Román Álvarez Vijande, perito de automóviles.

El producto que puede alterar el resultado del control de alcoholemia

«La prueba de alcoholemia, lo único que altera el resultado, que nosotros sepamos, son los enjuagues bucales», ha señalado José Carlos Conde, agente de la Guardia Civil, tal y como se puede ver en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram @romanalvarez.perito.

El colutorio, utilizado a diario por millones de personas, puede alterar la prueba de alcoholemia porque, en algunos casos, contiene alcohol, que puede permanecer en la boca después de su uso, lo que, al ser detectado por los dispositivos de control de alcoholemia, puede generar un resultado positivo que no refleja el estado real del conductor.

Es importante tener en cuenta que los test de alcoholemia miden la cantidad de alcohol en el aire exhalado y no en sangre. Por tanto, aunque el cuerpo no haya absorbido el alcohol presente en el colutorio, permanece en la mucosa bucal durante unos minutos.

No obstante, el guardia civil recalca que el efecto del enjuague bucal no perdura demasiado tiempo y los niveles de alcohol vuelven a la normalidad relativamente rápido. «Lo altera durante 5-6 minutos, no impide que esa persona continúe», señala el agente, que explica que estas pruebas son más extensas: «Son dos y hay que dejar un mínimo de 10 minutos entre ellas, eso se desvanece y desaparece en seguida».

Por tanto, es recomendable esperar unos minutos después de usar colutorio y antes de ponerse al volante o bien usar un enjuague bucal que no contenga alcohol, ya que en el mercado existen alternativas igualmente eficaces para el cuidado bucal que no presentan este riesgo.