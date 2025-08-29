El aviso de la Guardia Civil sobre cómo llevar el bolso en la calle y evitar robos: «Camine por la acerca colocando...»

La Guardia Civil dice cómo llevar el bolso en la calle para evitar robos: «Camine por la acerca colocando...»

A uno nunca le da tiempo a terminar de formularse cómo actuaría en caso de ser asaltado en la calle hasta que no acaba verdaderamente de serlo. De repente, todos esos planes, todos esos gestos o patadas estratégicos, todas las habladurías pensadas se esfuman a merced de una mirada de socorro, de un quién me pillara a mí aquí. Pero para preparar mejor esa base teórica, o para extenderla, la Guardia Civil nos propone, a través de su cuenta de TikTok, una serie de consejos «para evitar robos y estafas por la calle».

Así, la agente encargada recomienda primeramente colocar «del lado de la pared de la acera» el bolso o cualquier pertenencia que carguemos encima, evitando su exposición. Siguiendo esta línea, también invita a evitar mostrar «joyas» u «objetos de valor». En materia de estafas y ofertas suculentas, advierte: «No acepte ninguna oferta que le ofrezcan por la calle por muy ventajosa que parezca». «Normalmente», asegura, «será una estafa».

Por último, la agente se dirige a los más viajeros: «Intenten llevar únicamente lo necesario, y mantengan siempre vigiladas sus maletas y sus objetos personales». Conviene, además, no llevar nunca maletas «de personas que no conozca».

Aversión en comentarios

La caja de comentarios, por su parte, rebosa hostilidad. No escasean proclamas del siguiente estilo: «Estáis asustando a las personas. Se supone que vuestro trabajo es precisamente que podamos andar tranquilos por la calle. ¿Dónde estáis?»; «¿Le diríais a las chicas que no vistan de cierta manera? El mensaje es el mismo. Me pregunto por qué será necesario hacer este tipo de vídeos».