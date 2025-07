La Guardia Civil aclara de una vez por todas si está permitido o prohibido conducir con chanclas: «El dilema de todos los veranos»

Es una de las preguntas del verano y por consiguiente de cualquier operación salida en época estival: ¿se puede conducir con chanclas? Una cuestión que siempre genera grandes dudas entre los conductores.

Para resolver esta duda tendríamos que ir hasta el artículo 17 del Reglamento General de Circulación, que dicta lo siguiente: «los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos», dicho esto, aquí entraría el dilema de con qué calzado es mejor conducir.

Y para esto la Guardia Civil ha vuelto a hacer un vídeo explicativo en Tik Tok, que según los comentarios de muchos usuarios no ha quedado del todo claro. Tal y como lo explican, no existe una ley que prohíba conducir con chanclas, pero si un agente considera que afectan a la seguridad, te puede multar con hasta 200 euros.

¿Es verdad o un bulo que te pueden multar con conducir en chanclas?

«El dilema de todos los veranos: ¿se puede utilizar chanclas en la conducción? Sí, se puede, salvo que el uso de este calzado interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente. En ese caso sí sería sancionable», sentencia el agente de Tráfico en la grabación, con más de cien mil 'me gusta'.

La polémica se ha reflejado en numerosos mensajes de usuarios en respuesta al vídeo de la Guardia Civil. Algunos expresan que si se recomienda evitar su uso porque entraña riesgos, «entonces, ¿por qué no se modifica la normativa para que quede claro?». Otro usuario de la red social Tik Tok indica que sería más fácil «cambiar la normativa e indicar los tipos de calzado que son permitidos» y así terminar con el debate.

Por otra parte, el instituto armado insiste en que su función es velar por la seguridad vial, y aunque la normativa puede quedarse corta en este aspecto, el criterio de cada agente se ampara en evaluar las condiciones de conducción para prevenir accidentes. A pesar de todo, usuarios manifiestan descontento en las plataformas digitales ante la sensación de arbitrariedad.

Qué dice la ley sobre el uso de las chanclas para conducir Artículo 3.1 del RGC: obliga a conducir «con la debida diligencia y precaución» para evitar todo el daño, ya sea propio o ajeno.

Artículo 17.1 del RGC: exige que el conductor se encuentre «en condiciones de controlar su vehículo en todo momento».

Artículo 18.1 del RGC: impone mantener «la propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción», así como la «posición adecuada» al volante.

No faltan los que defienden el riesgo potencial relatando una experiencia personal donde «una chancla se metió entre los pedales y resultó ser peligroso». Otros recuerdan que el problema real en algunas zonas es el mal estado de las carreteras, que puede ser causa de incidentes más que el tipo de calzado.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) aclara que no existe una norma que prohíba explícitamente ponerse chanclas para conducir. No obstante, sí que recomienda utilizar un calzado que sujete bien todo el pie y que sea ligero y flexible para pisar los pedales con precisión y seguridad.

Por otro lado si nos preguntamos sobre la circulación con las crocs, ocurre lo mismo que con sandalias o chanclas.

¿Cómo debería ser un buen calzado para conducir? 1 Garantizar una buena sujeción al pie. 2 Tiene que ser cómodo y transpirable. 3 Suelas con buen agarre o antideslizantes.

Ocurre igual que con las sandalias o las chanclas. No está definido expresamente en el Reglamento General de Circulación que las crocs estén prohibidas para conducir. Este tipo de zapatos son algo más cerrados que las sandalias, pero no están completamente fijos al pie, a no ser que se utilice la correa. Por eso, su legalidad va a depender de lo que considere un agente de tráfico.