Gonzalo Bernardos responde a lo que dicen muchos españoles al hacer la compra en el supermercado: «Tienen razón»

La economía doméstica suele ser el verdadero termómetro que baja a tierra los datos macroeconómicos. Uno de los mensajes recurrentes que mandan los ciudadanos es la subida del precio de la cesta de la compra.

Por ejemplo, con 50 euros ya no se compran ... los mismos productos que hace una década. Un informe de la OCU reveló además el pasado septiembre que el coste de la cesta de la compra se ha incrementado un 3% respecto a 2024. La cesta básica se ha incrementado ya en torno a un 30% en el último lustro, mientras que los salarios permanecen estancados.

Dependiendo de la superficie en la que se compre se puede llegar a ahorrar 1.132 euros al año de media. Sin embargo, el sentimiento generalizado de los ciudadanos es que en todos los lugares los precios han subido en los últimos años. Asimismo, el último dato de la inflación de octubre muestra que el IPC continúa su escalada ya que se ha situado en el 3,1%. Desde la pandemia, la escalada de la inflación en España ha superado ya el 30%.

Gonzalo Bernardos responde a la queja de muchos españoles al hacer la compra

El economista y profesor Gonzalo Bernardos se ha hecho eco de una afirmación que escucha con frecuencia en el supermercado: «Todas las personas que van a comprar dicen lo mismo. ¡Qué cara está la cesta de la compra».

Bernardos subraya que estos ciudadanos «tienen razón» y aporta los datos que sustentan esta queja. El economista recoge los datos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2025.

Señala que en este lustro el incremento de salarios en convenio ha sido del 17,7% y la inflación general ha sido del 21,6%, mientras que el incremento del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido del 37,5%.

Con estos datos, el economista demuestra que los salarios no han subido tanto como los alimentos, por lo que responde a esos ciudadanos que están en lo cierto cuando se quejan de que la cesta de la compra ha subido en los últimos años y está más cara.