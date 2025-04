Gonzalo Bernardos carga contra Óscar Puente por sus ataques a Ouigo e Iryo: «Debería tener unos conocimientos mínimos»

La guerra abierta entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y las compañías ferroviarias Iryo y Ouigo ha sido uno de los temas más controvertidos de los últimos días. La pasada semana, el político vallisoletano volvía a convertirse en noticia tras criticar «el dumping de precios» por el que ambas empresas habían apostado para competir con Renfe.

En una entrevista en la Cadena SER, el exalcalde de Valladolid las acusó a directamente de perder «una cantidad de dinero tremenda», de «estar poniendo trabas» a la entrada de España en el país galo y de arrastrar a Renfe en sus «malos resultados».

Un comentario que no sentó nada bien a los dirigentes de la operadora francesa: «Es la primera vez que nos reprochan tener precios bajos», reconoció el jueves el presidente de Ouigo España y director de TGV-Intercités, Alain Krakovitch. «Nuestra política de tarifas funciona y es un elemento estructural de nuestra oferta. No va a cambiar», remarcaba la directora general de Ouigo España, Hélène Valenzuela.

Ante estas palabras de la compañía gala, el titular de Transportes no dudaba en responder contundentemente, amenazando con no rebajar los cánones la próxima vez que lo soliciten. «Lo tendré muy en cuenta en la próxima reunión en la que me pidáis que os rebajemos el canon que abonáis a Adif. Está claro, por la respuesta, que podéis pagarlo», replicaba el ministro en 'X'.

Sobre este enfrentamiento entre Óscar Puente y Ouigo se ha pronunciado ahora el economista Gonzalo Bernardos en 'Julia en la Onda', el programa de Onda Cero. El reputado profesor de la Universidad de Barcelona ha mostrado su completo desacuerdo ante la postura del ministro de Transportes y no ha dudado en lanzar una importante reflexión sobre lo que sucede en el mercado ferroviario.

Gonzalo Bernardos critica a Óscar Puente tras sus amenazas a Ouigo

«Yo creo que alguien que sea Ministro de Transportes tiene que tener mínimos conocimientos», ha comenzado diciendo Bernardos, defendiendo además que las empresas 'low cost' como Ouigo e Iryo dan acceso a la alta velocidad a todo tipo de usuarios y bolsillos. Además, el economista ha insistido en que «el AVE no puede ser solo un juguete para ricos».

Ante las críticas de Puente por los malos resultados que genera esta competencia, el colaborador de televisión ha comparado la situación con la de las compañías aéreas. El analista ha recordado que aerolíneas 'low cost' como Ryanair y Easy Jet han generado un impulso bárbaro del turismo y un efecto de «globalización de las personas».

Según Bernardos, todas estas opciones más asequibles deben existir para facilitar los viajes a todo tipo de usuarios: «Si Renfe no lo sabe hacer mejor, es problema suyo, no de la competencia», ha apuntado el economista, que defiende el 'dumping' de precios.

El experto en Economía se ha preguntado también por qué las ferroviarias francesas e italianas han llegado a España, mientras que Renfe se mantiene alejado de la internacionalización: «Mire a su empresa», le ha exigido el catalán a Puente al hablar de la falta de competitividad de Renfe. «En los consejos de Administración tenemos a Koldo y similares, que aportan mucho», ha concluido con ironía el economista.