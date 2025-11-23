Gonzalo Bernardos avisa de lo que está pasando con el mercado del alquiler en España: «No es buena noticia para los inquilinos»

España enfrenta una crisis de la vivienda que, por el momento, parece no solucionarse con las políticas vigentes hasta la fecha. La escasa oferta y el exceso de demanda es uno de los problemas principales al que apuntan los expertos, pero también hay ... otros como las trabas burocráticas a la construcción o la inseguridad jurídica.

Un vistazo rápido por diversas plataformas de compraventa muestran la situación a la que se deben enfrentar potenciales compradores e inquilinos.

Para el economista Gonzalo Bernardos la información que contienen estas páginas permite también analizar lo que ocurre en nuestro país con el mercado de la vivienda. Así lo ha analizado a través de su cuenta de X.

Gonzalo Bernardos avisa de lo que pasa con el alquiler en España

Bernardos indica que las viviendas que más tardan en venderse son los áticos: «Una muestra de que la demanda de lato standing empieza a aflojar». Asimismo, resalta que las viviendas «usadas más baratas desaparecen en seguida». En este caso, el economista asegura que es «una muestra de que están comprando los jóvenes y la clase media-baja».

Otro indicador de la situación del mercado para el economista es que «las viviendas de alquiler convencional casi han desaparecido». Para el también profesor el motivo es que las inmobiliarias tienen largas listas de interesados y que «ha disminuido mucho la demanda de inversión patrimonial por la inseguridad jurídica».

Gonzalo Bernardos afirma en su hilo en esta red social que todo «es contrario a muchos bulos que circulan». Así hace un análisis de lo que ocurre en el mercado de la vivienda en la actualidad: «Más jóvenes comprando (menores de 40 años) y menos inversiores patrimonialistas».

Estos innversores que disminuyen lo hacen, según él, porque «la inseguridad jurídica comporta una disminución de la oferta del alquiler y mayor precio del arrendamiento». «No es una buena noticia para los inquilinos», resume.

Os sugiero que vayáis a los portales inmobiliarios y miréis cuáles son las viviendas nuevas que más tarde se venden. Descubriréis que son las más caras (los áticos). Una muestra de que la demanda de alto standing empieza a aflojar (sigue) — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) November 23, 2025

Este domingo, Bernardos también ha analizado otros aspectos del mercado inmobiliario español como el problema de los okupas. Asegura que «en la mayoría de países de Europa, antes de un mes, los okupas están en la calle», mientras que en España las trabas burocráticas llevan a resolver estos problemas a largo plazo.