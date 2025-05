Gasta más de 700 euros en rascas de la lotería y se queda sin palabras con el dinero que gana: «No me lo puedo creer»

Los juegos de azar están presentes en casi cualquier parte del mundo y, aunque pueden adoptar nombres diferentes y diversas dinámicas de juego, estas suelen tener el mismo resultado: ganar o perder dinero.

En España, por ejemplo, contamos con múltiples opciones como las quinielas, las loterías nacionales, las primitivas, los cupones diarios de la ONCE, los rasca y gana, los Euromillones y un largo etcétera de juegos en los que participar.

El que consiste en rascar el cupón para descubrir el premio es uno de los más populares debido a su facilidad para participar, su precio, que no suele ser muy elevado y, sobre todo, la rapidez con la que se puede descubrir si hemos ganado o no alguna cantidad de dinero.

Esto, mirándolo por la parte negativa que tienen los juegos de azar, puede hacer que caigamos en cierta adicción o que nos haga gastar más dinero del que teníamos en mente al provocarnos esa tentación de pensar que podemos ganar más dinero del que hemos invertido.

En esta línea, Jax, un hombre británico que tiene un perfil de TikTok en el que comparte contenido jugando al rasca y gana, ha mostrado en uno de sus últimos vídeos cómo se gastaba 600 libras, lo que equivale a algo más de 700 euros, en este tipo de cupones. «Me gasto 600 libras en rasca y gana para ver cuánto puedo ganar», se puede leer en el vídeo y, en el texto de la publicación ha escrito: «No me puedo creer lo que he ganado».

Compra 120 rasca y gana y este es el dinero que consigue

Así, el hombre tiene entre sus manos 120 boletos que valen 5 euros cada uno y se muestra dispuesto a rascarlos todos delante de la cámara. A comenzar a desvelar si teían premio o no indicó lo siguiente: «Estoy a punto de raspar 120 tarjetas rasca y gana Millionaire Maker; esto podría tardar un poco. Esperemos que la primera sea ganadora... la respuesta es no, ojalá no haya muchas más como esta», recoge 'Mirror'.

Cuando llevaba aproximadamente la mitad de sus cupones rascados, Jax quiso destacar la gran diferencia que había entre el montón de boletos premiados y el de no premiados, que era mucho más grande.

Finalmente, Jax termina su labor de rascar 120 cupones con la siguiente conclusión respecto al dinero que se ha llevado: «Gasté 600 libras en estas tarjetas rasca y gana, y gané 360 libras. Eso supone una pérdida de 240 libras». «Aléjate de los rasca y gana: crees que vas a ganar, pero no es así. Por favor, no juegues», sentencia.