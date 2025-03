Se gasta más de 100 euros en un restaurante para probar la mejor croqueta de España y da su veredicto: «Es de ser un poco tacaños»

Pocos platos españoles despiertan más pasiones que las croquetas. Con una base de bechamel y formas más redondeadas o alargadas, cuenta con disparidad de sabores. Si históricamente han triunfado las de pollo, jamón o bacalao cada vez hay más variedades variopintas y lo más curioso es que, a pesar de ser muy populares, pocas personas se pueden resistir de probarlas cuando se encuentran en una carta.

Seguramente esto es lo que llevó a Pablo Cabezali, el popular 'gastroinfluencer' @cenandoconpablo, hasta Galicia. Él quería probar la mejor croqueta de España este 2025 según Madrid Fusión y se desplazó a Santiago de Compostela para ir al restaurante Simpar, que tiene una estrella Michelin y que además ahora fue distinguido por su elaboración de jamón.

«Tienen un menú de 110 euros por persona necesario de escoger para probar su croqueta ya que no disponen de carta», expone él en su vídeo sobre la cata, que acaba de ser subido y que en solo un día supera los 1,2 millones de visualizaciones. Pablo se pregunta si «serán para tanto las croquetas» y este es su veredicto.

«Si estás cerca...»

Pablo confiesa que no tiene claro si merecerá la pena pagar un menú con 14 platos solo por la croqueta y se pone manos a la obra. Empieza con una merluza la gallega, que le parece deliciosa y que le recuerda al sashimi, un escabeche cítrico, «muy fácil de comer», y unas lágrimas de guisante con una salsa pil pil que considera «un poco verde en sabor» pero que «en conjunto me gusta».

A continuación llega el plato estelar, la croqueta, y Pablo lamenta que solo ponen una. «Es de ser un poco tacaños,con todo el respeto y sin querer faltar a nadie», apunta él antes de mordisquearla. Tras probarla, destaca «¡qué rebozado tan bueno y la bechamel tiene muchísimo gusto a jamón». «Muy buena, sobre todo el conjunto: cómo es la textura, la mordida, proporciones...», desgrana el 'tiktoker', que añade que el gusto del jamón más que una loncha le ha recordado a algo tostado.

«¿Se puede pagar extra para que pongas más croquetas?», pregunta Pablo a un camarero, que le asiente. «Pues tres más: que no sea la mejor que haya probado no significa que no merezca la pena», deja claro él, antes de barajar que cada unidad le saldrá a 3,5 euros. A partir de aquí, sigue con el plato de pichón de Mont Royal, que cree «increíble» y que cree que sería «un imprescindible» si el local tuviera carta.

Entre plato y plato, Pablo reconoce que el restaurante le «está gustando mucho» y acto seguido cata el arroz con erizo y trufa, del que apunta que hay «algo que no termina de convencer. No es malo pero tampoco es tan extraordinario». Sigue con unos callos a la gallega, que él califica de «correctos» porque no es fan de esta receta, aunque da por hecho que un fan de los callos disfrutarían «de lo lindo» con ellos.

Además, el 'tiktoker' disfruta con 'brunch, que incluye ensalada Waldorf, una frágil tartaleta de champiñón que le parece «la caña» y un huevo benedicto, entre otros. También prueba una pizza cítrica, que pretende servir como limpiador pero que Pablo cree que es «ridícula, esto sí que es cocina minimalista». Finalmente queda encantado con una versión moderna de una tarta de santiago.

En el momento de la cuenta, Pablo desvela el precio por el menú, 114 euros, y de las croquetas, a 3,70 euros la unidad y a las que le han invitado, y da su veredicto final. «Creo que si estás cerca merece la pena acercarse», apunta el experto gastronómico, que añade que «calidad precio me ha parecido muy bueno el menú» y que «no te vas con hambre pero tampoco es un menú súpercopioso».