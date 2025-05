Esta es la ganadora de Miss Mundo 2025 y el puesto de España con Corina Mrazek, según la inteligencia artificial

La ceremonia de Miss Mundo 2025 se celebra este sábado en Telengana, en India. Se trata de uno de los concursos de belleza más prestigiosos del mundo y, en esta ocasión, compiten 108 países.

La emoción es máxima por saber quién recibirá la corona acreditativa de tal logro. Además de valorar la belleza, este concurso también pone en valor la implicación y el compromiso social de las candidatas. Estas deben demostrar una serie de cualidades para alzarse con el premio.

La posición de la representante española

La representante española es Corina Mrazek, una joven de 24 años nacida en Los Realejos, Tenerife. Tiene formación en turismo y trabaja como sobrecargo en la aerolínea Binter. Asimismo, su compromiso social es muy importante ya que ha desarrollado un proyecto para apoyar y dar visibilidad a la comunidad sorda. De hecho, colabora con distintas asociaciones y ha aprendido la lengua de signos.

Además, en su currículum también consta que fue en 2024 la Reina del Carnaval de Tenerife. La IA de Google, Gemini, no se atreve a dar un puesto para la candidata española ya que el concurso todavía no se ha celebrado. Sin embargo, sí que considera que gracias al trabajo social que realiza la candidata españoles «tiene potencial para clasificar en el Top-20». Asegura que a esta posición también contribuye su experiencia sobre la pasarela. No obstante, señala que «una posición más alta sería una sorpresa muy grata y requeriría un desempeño excepcional en todas las áreas».

Hasta que el concurso no termine, todos son incógnitas sobre quién va a ser la nueva Miss Mundo en esta edición de 2025. Hay diversas favoritas para ganar. Entre ellas Agathe Cauet, de Francia, Francisca Lavandero, de Chile, Jéssica Pedroso, de Brasil, o Suchata Chuangsri, de Tailandia, siendo esta última una de las grandes favoritas.

Al preguntar a Gemeni, la inteligencia artificial de Google, cuál de todas ellas ganará el certamen, la IA alude a que todo son predicciones y que no puede conocer el resultado final.

La ganadora de Miss Mundo, según la IA

Sin embargo, en base a las apuestas y a las cualidades que se han destacado cada una de ellas, Gemini ofrece un nombre: Suchata 'Opal' Chuangsri será la nueva Miss Mundo 2025.

Entre las razones que ofrece la IA para considerarla como favorita para ganar el concurso es su desempeño en los desafíos ya que fue la ganadora de Asia en el 'Multimedia Challenge' y quedó entre las 10 mejores del llamado 'Head to Head Challenge'.

Asimismo, Gemini destaca que fue la tercera finalista en Miss Universo en 2024 por lo que sabe cómo desenvolverse en los certámenes de belleza. También los expertos en este tipo de concursos «la colocan consistentemente entre las primeras posiciones». Por otro lado, Gemini subraya que «expertos en belleza señalan que posee la belleza y la personalidad que Miss Mundo busca. Además, es estudiante de Relaciones Internacionales, habla cuatro idiomas y administra un hotel familiar».

Horario y dónde ver Miss Mundo 2025

Miss Mundo se celebra este sábado 31 de mayo en India. Empezará a las 21:00 horas, hora local del país anfitrión, lo que significa que el certamen se podrá seguir en España a partir alrededor de las 17:30 horas.

El concurso se retransmitirá a través del canal de YouTube oficial Miss World.