Un ganador de lotería revela lo peor de hacerse rico rápidamente: «Nos sentíamos fuera de lugar»

Por mucho que nos esforcemos en negarlo, el dinero sigue siendo una de las mayores obsesiones del ser humano. Por esta razón, millones de personas en todo el mundo juegan a la lotería cada semana con la esperanza de que un golpe de suerte les permita dejar atrás los problemas financieros y cambiar su vida para siempre. Sin embargo, las historias de ganadores que terminan arruinados, aislados o deprimidos son cada vez más frecuentes. A veces, la fortuna más grande no es la que se mide en cifras, sino la que mantiene intacta nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Y así lo ha contado Jayden Clark, un joven australiano que, con solo 12 años, vio cómo su vida daba un giro de 180 grados después de que sus padres ganaran la lotería.

Jayden, originario de Adelaida, en el sur de Australia, nunca había hablado públicamente de su historia. Sin embargo, ahora, a través de su cuenta de TikTok, ha decidido romper su silencio: «Mis padres ganaron la lotería y nunca he hecho un 'storytime', así que hoy voy a contar cómo la ganamos». Pero no ha sido fácil dar el paso. «Tenía razones de peso para no hablar de esto», asegura, reconociendo que desde muy joven comprendió que aquel secreto familiar podía cambiar la forma en que los demás lo veían. «Al crecer, cada vez que alguien lo sabía, tenía percepciones locas de nosotros de inmediato», confiesa.

Una infancia entre dos mundos

El joven australiano creció en una familia humilde, como muchas otras. «Crecí en Adelaida, en el sur de Australia, con una hermana menor, un hermano mayor y mamá y papá, lo normal», relata. «Éramos de clase baja» y sus padres «luchaban por mantener nuestro estilo de vida». No era raro que su padre jugara a la lotería, como tantos otros que sueñan con una salida mágica. Hasta que un día, usando los mismos números que llevaba cinco años repitiendo, acertó.

La vida de la familia cambió de la noche a la mañana. «Pasamos de ser bastante pobres a multimillonarios y la vida obviamente cambió a partir de ahí». Jayden era aún un niño y, como él mismo explica, «era tan pequeño que no entendía la lotería, ni el dinero, o lo que realmente significaba». Solo con los años empezó a tomar conciencia de lo que aquella transformación supuso. «No fue hasta unos años después que entendí por qué mi vida era diferente ahora», revela.

En uno de los momentos más impactantes de su relato, el creador de contenido recuerda el día en que su madre les dio la noticia. «Recuerdo que un día mi madre me recogió de la escuela con mi hermana menor, ella es dos años menor que yo, y me dijo: 'Tenemos una gran sorpresa que contarte cuando llegues a casa'». Su primera suposición, lógica para un niño, fue que iban a tener un nuevo hermano, pero la sorpresa era muy distinta. «Cuando llegamos a casa, mi madre y mi padre nos llevaron a los tres a una habitación y nos mostraron un cheque gigantesco».

La cara oculta del dinero

Sin embargo, lo que parecía un sueño, pronto tuvo efectos secundarios inesperados. «Tuvo implicaciones en todos nosotros», asegura Jayden, que admite haber desarrollado «una mentalidad extraña respecto al trabajo y al valor del dinero». De pronto, muchas cosas perdieron sentido. «Ganar la lotería hace que sea difícil sentirse una persona normal», manifiesta con franqueza.

Aunque tuvo siempre lo necesario, el joven sentía que no encajaba. «Muy a menudo nos sentíamos fuera de lugar y como si no encajáramos en ningún sitio. Y esa es la verdad», afirma. Por eso, durante años ocultó su historia. «Al crecer sentía que debía ocultarlo», lamenta, reconociendo que «ganamos la lotería pero eso nos hizo sentir que no era nada de lo que estar orgullosos».

Pese a todo, su vida tomó un rumbo más positivo con el tiempo. A sus 22 años, Jayden vive en Los Ángeles, donde ha encontrado un entorno en el que, por primera vez, no se siente fuera de lugar. Rodeado de mansiones y celebrities, su historia no suena tan ajena. Allí, entre gente con fortunas heredadas o ganadas a golpe de fama, su secreto ya no lo convierte en un bicho raro.