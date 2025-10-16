Un funcionario de la Seguridad Social avisa de cuánto subirán las pensiones en 2026: «Si conocemos cómo ha evolucionado el IPC...»

Nos acercamos hacia la recta final del año, motivo por el que muchos pensionistas ya empiezan a cuestionarse cuánto subirán sus pensiones a partir del mes de enero.

En la actualidad, la subida de las pensiones se calcula conforme al IPC medio ... interanual de los 12 meses previos, es decir, en este caso, «teniendo en cuenta la inflación media registrada entre el mes de diciembre de 2024 y noviembre de 2025». Esto se produce conforme a la Ley 21/2021.

Como explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca, «aún es pronto para conocer el dato exacto» de cuánto se revalorizarán las pensiones en 2026 puesto que aún queda por conocer cuál será el dato del IPC definitivo de los meses de octubre y noviembre.

No obstante, los analistas ya han comenzado a hacer sus cálculos para aproximar una cifra. Como subraya Muñoz Cuenca, se hace en base a «cómo ha evolucionado el IPC real de los meses previos, es decir entre diciembre de 2024 a septiembre de 2025». Así, el funcionario se hace eco de los estudios de BBVA o Funcas, que «apuntan a una subida de las pensiones para 2026 en torno al 2,6%».

En qué se traduce una subida de las pensiones en torno al 2,6%

Alfonso Muñoz Cuenca ha querido también acercar este porcentaje a los pensionistas y les ha dado un dato de en cuántos euros se prodría traducir la revalorización.

«Teniendo en cuenta que la pensión media en nuestro país es en torno a 1311 € mensuales, eso quiere decir que las pensiones en 2026 subirán de media unos 34 € mensuales», ha explicado, por lo que alcanzarían los 1.506 euros. En cuanto a la pensión de jubilación, que es algo superior a la media nacional, este funcionario calcula que pasará a ser de «1.545 euros en 2026, es decir, las pensiones de jubilación subirán de media unos 39 euros mensuales».

Este procentaje de subida será para las pensiones contributivas. En el caso de las mínimas y las no contributivas la subida «volverá a ser superior a la inflación». Hay que recordar que en enero de 2025 las contributivas subieron un 2,8% y las mínimas y no contributivas lo hicieron un 9,1%.

En este caso, Alfonso Muñoz no da cifras ni en euros ni en porcentajes, pero señala que el motivo de que estas últimas suban más es para «acercarlas al objetivo europeo de reducir la pobreza entre los mayores y que las pensiones alcancen al menos el 100% del umbral de la pobreza».

Por otro lado, destaca el funcionario que otras que subirán por encima del IPC serán las pensiones mácimas: «Se debe a que la base máxima de cotización también aumenta por encima del IPV, al margen de la cuota extra de solidaridad que se le aplica a los salarios más altos».

Este funcionario de la Seguridad Social insiste en que se trata solo de estimaciones y que el dato definitivo se conocerá a finales del mes de noviembre. Por lo pronto, en ese mismo mes de noviembre los pensionistas recibirán su paga extra para hacer frente a los gastos de finales de año y la Navidad.