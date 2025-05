Un frutero da la solución para que los plátanos no se pongan negros tan rápido en casa: «No os va a madurar»

La fruta es uno de los esenciales en toda dieta sana y equilibrada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija que es recomendable tomar cinco porciones al día por sus múltiples beneficios y sus defensores, y consumidores, están de suerte con la llegada del buen tiempo puesto que es la mejor época para tener decenas de variedades en el mercado.

Así, en los últimos años han llegado infinidad de productos exóticos y de países remotos y algunos de ellos, como el mango, la piña o la papaya, están más que integrados en nuestro día a día. Sin embargo, hay clásicos que siempre triunfan como la manzana, la pera, la naranja o el plátano. Este último, además, es un producto exquisito y de origen español.

El plátano, de hecho, tiene muchas propiedades, como su alto contenido en potasio, su facilidad de absorción y sus beneficios para la dieta, aunque algunos lamentan sus elevados azúcares que, aunque son naturales, pueden disparar la glucemia. Entre sus contras, además, está su conservación ya que el producto pasa de estar en óptimo estado a excesivamente madurado en poco tiempo. Por todo ello es de gran utilidad tener los mejores trucos para su idónea conservación.

«Con lo que os dé la gana»

Sobre esto quiso hablar hace unas semanas el popular frutero Raul Cardaba, conocido por su perfil en redes @fruterotiktokero. Recientemente e ha propuesto el reto de enseñar una fruta por día hasta llegar a las 365 y en el número 26 mencionó precisamente del plátano canario y aprovechó para dar un truco a todo aquel que esté «cansado de que los plátanos se pongan negros».

Raúl asegura que con su sencilla recomendación «nunca más en la vida» se va a pasar el plátano. Su consejo es que a una mano de plátanos en perfecto estado se le envuelva, con «papel albal, film o lo que os dé la gana», el extremo marrón desde el que la fruta se separa del árbol. Esta parte, explica, «es por donde madura el plátano».

«Con arte, con gusto, con cariño... que no entre nada de aire», aconseja Raul mientras está haciendo una demostración de cómo hacerlo. Con este sencillo paso, insiste, «estáis paralizando un poco la maduración del plátano, o por lo menos que se vaya poniendo oscuro y negro». Sus consejos no acaban aquí.

Así, el frutero también recomienda a quienes no quieran que madure más el plátano meterlos en la nevera, pero no de cualquier manera. Él insta a mantener el tronco envuelto y a coger la mano de plátanos e introducirla en una bolsa de papel y la cerréis. «Cogéis así y lo metéis en la nevera y no os va a madurar ni un poquito el plátano», sentencia Raúl.