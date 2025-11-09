Un frutero explica por qué vende en su tienda más productos de Marruecos que de España: «Nos debemos a nuestros clientes»

Las importaciones de frutas y hortalizas en España procedentes de Marruecos han registrado un gran crecimiento en los últimos años. Una cuestión que genera malestar y crispación entre una parte del sector agrícola y que centró las protestas que tuvieron lugar en ... nuestro país a partir del pasado mes de febrero.

Aunque parece que la situación se ha calmado, la queja por la importación de productos procedentes de Marruecos parece no cesar y continúa siendo un tema recurrente de protesta de algunos consumidores españoles.

En este sentido, la cuenta de TikTok @fruterodebarrio ha publicado un vídeo en el que contesta a la petición de un usuario que le exige que «no compre nada» procedente del país africano, dando a entender que debería adquirir los productos de España.

Por qué se venden más productos de Marruecos

El frutero, dueño de una pequeña tienda en la ciudad de Alfaro (La Rioja), ha respondido a la queja del usuario en un vídeo en TikTok. «A mí claro que me gustaría tener producto nacional que para mí es lo mejor, pero el 90% de los productos del mercado vienen de Marruecos y el otro 10% restante son de España», asegura.

El dueño de la frutería explica que el motivo por el que se adquieren más productos de Marruecos que de España es el precio. En el caso de las frutas y hortalizas de nuestro país, señala, «hay que venderlas a 5 o 6 euros el kilo», mientras que las del país africano se pueden comprar por solo «1,99 o 2,99 euros».

Tal y como señala el frutero, a la hora de comprar, el cliente se fija en el precio del producto, mientras que su procedencia «le da igual». «Aquí no estamos nadie para tirar dinero», justifica, respondiendo a la queja del usuario.

El frutero explica en el vídeo una de las razones por la que los productos de Marruecos son más baratos. «España exporta mucho y Europa lo paga, por lo tanto, por eso son más caras las vainas de Almería que las de Marruecos, entre otras muchas cosas», señala.

Para finalizar la explicación, el frutero argumenta que «se deben a los clientes», quienes hacen que estos pequeños negocios locales sobrevivan frente a las grandes superficies.

En la queja del usuario, este hace referencia a que «los arándanos» que vende el frutero son de Marruecos. Algo que niega el dueño del negocio, quien al final del vídeo muestra que proceden de España, en concreto, de Lepe (Huelva).