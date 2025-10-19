Suscribete a
ABC Premium

Un frutero explica cómo saber si un aguacate está bueno sin llegar a abrirlo: «Si está en perfecto estado...»

Raúl Cardaba explica que sólo hace falta un gesto para localizar la fruta que se encuentra lista para consumir

Una limpiadora de un hospital, apenada por lo que ha escuchado en el ascensor mientras hacía su trabajo: «No vas a comparar...»

Un frutero explica cómo saber si un aguacate está bueno sin abrirlo
Un frutero explica cómo saber si un aguacate está bueno sin abrirlo tiktok
V.L

V.L

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las frutas y verduras son esenciales en nuestra dieta ya que aportan importantes nutrientes y vitaminas que hacen que el cuerpo funcione correctamente.

Una de las frutas más populares de los últimos tiempos son los aguacates. Las formas de tomarlo son diversas: por ... las mañanas con una tostada, en ensaladas o en algunas preparaciones como cremas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app