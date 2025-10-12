Una francesa explica por qué algunos compatriotas suyos huelen diferente: «Los desodorantes aquí son distintos»

Las percepciones que tenemos sobre otras culturas van mucho más allá de su idioma o sus costumbres. A menudo, los estereotipos se construyen sobre detalles tan aparentemente insignificantes como la forma de vestir, los hábitos alimenticios o, incluso, el olor ... corporal. Se dice, por ejemplo, que los británicos son fríos, que los italianos gesticulan mucho al hablar o que los franceses desprenden un aroma característico. Este último mito, tantas veces repetido en tertulias informales o en redes sociales, ha sido abordado con humor y franqueza por Victoria Fenart, una francesa que vive en Argentina, quien ha decidido explicar en TikTok por qué, según ella, algunos de sus compatriotas huelen diferente.

Con un tono desenfadado y sin tapujos, la joven comenzó su vídeo con una pregunta provocadora: «¿Por qué los franceses olemos a mierda? Pues hoy les voy a matar el prejuicio, el mito, pues no es un mito, les voy a decir la verdad». A partir de ahí, su relato se convirtió en una mezcla de análisis cultural y crítica a ciertos hábitos de higiene que, según explica, son comunes en Francia.

Hábitos de higiene y costumbres culturales

La creadora de contenido comenzó su exposición hablando del horario en el que los franceses suelen ducharse, un detalle que, según ella, explica buena parte del asunto. «Nosotros en Francia solemos bañarnos más a la noche que a la mañana», explicó. Esa costumbre, que a muchos les puede parecer irrelevante, tiene consecuencias evidentes: quienes se duchan al final del día, después del trabajo, comienzan la jornada siguiente sin haberse aseado.

«Yo me baño los dos, pero hay mucha gente que le da flojera y se baña solamente a la noche después del trabajo», admitió. Y añadió sin rodeos: «Así que por ahí si te levantas con olor de culo, pues vas al trabajo con olor de culo y tomas el bus, el subterráneo, con olor de culo».

El papel de los desodorantes y la legislación sanitaria

Sin embargo, la joven no se quedó ahí y reveló otro factor que, según ella, influye aún más en el olor característico de los franceses. «Segundo, los desodorantes, los componentes aquí presentes son distintos», explicó la influencer. Según detalló, en Francia y en otros países europeos existen leyes que prohíben ciertos ingredientes por considerarse potencialmente dañinos. «En Francia sacan por ley los componentes porque dicen que eso da cáncer, que es cancerígeno», afirmó. Esta regulación, aunque positiva desde el punto de vista sanitario, tendría un efecto secundario inesperado: los desodorantes disponibles en Francia serían menos eficaces contra el sudor y el olor corporal.

«Entonces, pues yo siento que es peor echarte un desodorante francés que no echarte, porque la mezcla del desodorante francés con tu transpiración hace una mezcla horrible», añadió. La joven, que asegura usar productos importados de América, confesó que incluso ella ha sufrido el problema: «Yo a veces cuando no tengo este, pues lo uso y digo, mierda, o sea, me voy a bañar porque odio este olor y es este olor que tú hueles en los subterráneos de París».

Su observación, lejos de ser una simple anécdota, ha abierto un debate sobre cómo la química de los productos de higiene personal varía de un país a otro y cómo esos cambios pueden alterar la percepción del olor corporal. Porque los olores, en definitiva, también son una cuestión cultural.

La influencer concluyó su vídeo con un consejo: «Así que nada, ya sabes, si vas a Francia, llévate un desodorante de Latinoamérica, aguante Latinoamérica, papá». Su recomendación, aunque dicha en tono de broma, ha quedado grabada entre quienes han visto su vídeo, convirtiéndose en un lema humorístico que revela que los olores no son casualidad, sino el resultado de costumbres, productos y hasta leyes.