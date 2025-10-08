Una francesa que se ha instalado en Asturias para ser pastora, tajante sobre su nueva vida: «Mucha gente cree que estoy loca»

¿Cuántos se han planteado dejar su ajetreado día a día para instalarse lejos de la gran ciudad y con una vida radicalmente distinta? A la práctica, y por varios factores, son muy pocos los que se atreven a dar el paso. Una joven ... francesa ha decidido hacerlo este año: hace unos meses rompió con su rutina y se ha instalado en Asturias para ser pastora.

De ella se sabe poco, pero sí que está contando todo su proceso en su TikTok. Se hace llamar @comounacabra y no ha desvelado su nombre real. Eso sí, ha explicado que pasó siete años viajando por el mundo, lo que le despertó su pasión por los animales y las ganas de acabar viviendo en la naturaleza. Por eso acabó buscando una casa en Asturias para probar si le gustaba la vida en el campo.

En su perfil, ha contado, entre otros aspectos, que ha empezado de cero, sin ganado ni propiedades pero que no se queja «porque es la vida que llevo soñando con tener desde hace casi 10 años y soy lo más feliz que he sido en mi vida». Su día a día, sus problemas y vídeos con el por qué tiene solo machos, cómo ordeña a sus animales triunfan pero también los que hace más genéricos, en defensa de los ganaderos y lo duro que es serlo.

«Me llena de un propósito»

Esta misma semana ha subido una publicación para explicar mejor su giro radical que se ha viralizado y supera las 69.000 visualizaciones en dos días. «Mucha gente cree que estoy loca por haber dejado toda mi vida y haber venido aquí a montar una granja de cabras», defiende ella mientras está en el monte y se escuchan los cencerros de sus animales de fondo.

«Cuidar cabras no es fácil, pero lo que yo veo es que me atrae tanto mi vida...», destaca la joven. Para ella, estar con animales, al aire libre y haciendo constantemente ejercicio y ser responsable de animales, aunque considere que todavía tiene pocas, le supone «mucho estrés y mucha carga mental» pero destaca que «me llena de un propósito».

Así, ella recuerda que cada día al levantarse tiene que ir a cuidar las cabras y que «no me queda otra». A pesar de este 'non stop', la francesa asegura que «me trae mucha paz, mucha felicidad» y por ello «no veo ninguna otra opción de qué hacer con mi vida». Ella sabe que hay otros caminos pero que este es el único. «Es la única cosa que tiene sentido, cuidar mis cabras, ir por el monte, ser pastora», insiste.

Por todo ello, la 'tiktoker' acaba preguntando a sus seguidores si creen que está loca o si «esto va a ser un fracaso total» o si, por el contrario, le va a ir bien. «Cada día aprendo algo nuevo del campo, los animales y de mí misma, añade ella en la descripción del vídeo. Más de 700 personas han contestado a su vídeo, animándola en su aventura y dejándole claro que lo que está haciendo es admirable.