Un francés que vive en Madrid, sin palabras al ver cómo funciona aquí el Metro: «Esto es una delicia comparado con París»

Al llegar a un país nuevo, hasta los detalles más cotidianos pueden convertirse en una fuente de sorpresa. Actitudes en las personas al realizar la compra como un día cualquiera o mientras aguardan en una sala de espera de un hospital, la diferencia en ... la percepción de conceptos como la privacidad...

Un sinfín de cuestiones entre las que también se encuentra el transporte público. Porque, en el fondo, muestra otra forma de organizar el espacio u otra manera de convivir. Incluso, otro ritmo en la vida urbana. Para muchos viajeros, el primer contacto con un metro en un país diferente al de origen puede suponer también un choque cultural.

Esto se vuelve más evidente cuando se tienden a realizar comparaciones. Es lo que le ha ocurrido a un ciudadano galo afincado en Madrid, que ha contado en uno de sus últimos vídeos su experiencia en el Metro de Madrid. Un clip destinado, principalmente, a sus compatriotas.

Floenespagne, el francés que protagoniza esta historia, deja entrever que está acostumbrado al metro de París, con sus pasillos estrechos, su desgaste visible y, por decirlo de alguna manera, con su ambiente particular. Nada que ver, como se concluye de su testimonio, con la red de metro de Madrid.

Su testimonio sobre el Metro de Madrid

El viajero francés describe su experiencia en el metro madrileño como muy positiva. Al principio del vídeo ya remarca algunas diferencias: «Incluso el metro en España es totalmente diferente al de Francia. En este vídeo os muestro el metro de Madrid en Plaza de Castilla y se pueden ver varias cosas que llaman la atención». De entrada, el contraste visual fue de lo que más le impactó, puesto que no esperaba encontrarse un entorno tan distinto.

«Adiós al olor a orina que te acompaña en cada trayecto»

Uno de los aspectos que más destaca es el tamaño de los pasillos. «Son muy amplios, muy espaciosos, lo cual es una delicia en comparación con los estrechos pasillos de París». Otro, la limpieza. «Adiós al olor a orina que te acompaña en cada trayecto. Aquí el metro está muy limpio, no hay suciedad en el suelo, casi se podría lamer», enaltece.

Muchas veces se infravalora lo propio y se destaca lo ajeno por resultar novedoso. Aquí lo cierto es que este francés arrasa al servicio del metro de París. También, en otra aspecto como el de su coste. «El precio del metro en Madrid es de 32 euros. Y 10 euros si tienes al menos 25 años. Es muy diferente al Navigo, que cuesta 80 euros al mes».

Una diferencia económica evidente y, a todas luces, por el testimonio de este francés, exagerada. Porque, incluso, más allá de lo material, habla del factor humano. «La gente es amable, incluso hay gente que baila a veces, es otra cultura, incluso en el metro«, destaca, algo que se puede entender como que ha encontrado como una diferencia cultural importante con su país.