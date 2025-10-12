Un fisioterapeuta revela la importancia de la pregunta que los médicos siempre hacen: «En un lenguaje técnico nadie nos entendería»

Toda persona acaba pasando, más o menos veces, por consulta y es que ir al médico no solo es para quienes están enfermos. Muchos acuden simplemente por revisiones, chequeos o para recibir tratamientos preventivos pero lo cierto es que lo más habitual es ... que uno acuda cuando tiene síntomas o malestar y buscan alivio, diagnóstico y tratamiento.

En este último caso lo más probable es que uno acabe escuchando al poco tiempo de entrar en el centro sanitario la típica frase de 'del 1 al 10, ¿cuánto te duele?'. La puede hacer el médico o especialista en cuestión pero también la enfermera o incluso el recepcionista que se encarga de un triaje de pacientes.

A muchos les llama la atención esta pregunta, como a @davidmansee, un creador de contenido que esta misma semana se ha viralizado criticando esta práctica que le parece «superirresponsable» porque entendía que los médicos no podían basarse en esa respuesta. Ahora Toni Pérez, el fisioterapeuta que gestiona la cuenta de TikTok @fisioteduca, ha hablado de ello y su reflexión también ha gustado mucho y supera las 110.000 visualizaciones en dos días.

«Nos ayuda a recordar»

Tras sobreponer el vídeo de David en el que clamaba para que se dejara de hacer esta pregunta, Toni explica que «esta escala la hacen todos los profesionales de la salud y nos ayuda a recordar un montón la percepción del paciente». Y, tras recordar que el otro 'tiktoker' no entendía cómo especialistas acababan tomando decisiones a partir de esa respuesta.

«Por haber estudiado tanto es por lo que hacemos una pregunta tan simple», comenta él, que incide en que «si preguntáramos algo en un lenguaje muy técnico nadie lo entendería». Lejos de quedarse aquí, Toni deja claro de que «por supuesto que nos vale» la nota del dolor que se da porque así «el paciente visualiza su dolor».

Así, el joven remarca que con esta pregunta, «aunque sea de forma subjetiva», los profesionales sanitarios están obteniendo mucha información sobre el estado y la percepción de un dolor y también sirve para dar un 'feedback' de la evolución y que el propio paciente note la mejora.

«Que algo parezca fácil no significa que lo sea, sino que se está adecuando al conocimiento del paciente», sentencia Toni, que remarca antes de acabar el vídeo que siempre va bien conseguir que las cosas sean más sencillas. En los comentarios varios usuarios se acuerdan de la escala de Borg, que mide el esfuerzo físico percibido y que ayuda a aquellos que entrenan.

Hay otros profesionales sanitarios que corroboran el beneficio de esta simple pregunta. «Solo el paciente sabe cuánto le duele, es mejor tener una visión clara de cuánto es la intensidad y así guiarnos», apunta una tal Rosi, a la que muchos internautas aplauden. «El problema es que el 98% mienten en la escala del dolor, todos lo ponen al máximo», lamenta Alejandro.