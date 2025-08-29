Un fisioterapeuta indica los ejercicios que debemos hacer antes de dormir

La salud muscular es uno de los grandes pilares del bienestar. No se trata solo de tener fuerza o resistencia, sino de mantener al cuerpo libre de tensiones, flexible y preparado para afrontar el día a día. Cada jornada, nuestras articulaciones y músculos acumulan estrés por las largas horas de trabajo, el sedentarismo, las posturas forzadas o incluso los entrenamientos intensos. La fisioterapia, en este sentido, se ha convertido en un aliado indispensable para prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida. Y es precisamente un fisioterapeuta y entrenador personal, conocido en TikTok como 'adri.fisio.fitness', quien ha compartido con sus seguidores una serie de ejercicios sencillos que, según asegura, pueden marcar la diferencia si se realizan antes de dormir.

El especialista explica que se trata de movimientos simples, accesibles para cualquier persona y que no requieren equipamiento, solo unos minutos de dedicación. «Si abres las piernas y las balanceas veinte veces antes de dormir, tu zona lumbar va a soltar todo ese estrés acumulado en el día». Con este gesto, la región baja de la espalda se libera de la presión diaria y el cuerpo se prepara para un descanso más profundo.

Ejercicios que simulan una sesión de fisioterapia

El atractivo de la propuesta del especialista no es solo su sencillez, sino el gran impacto que provoca en nuestro bienestar: «Si apoyas el talón sobre los dedos del pie y haces veinte balanceos, tu espalda va a pensar que estuviste en el fisio». La metáfora no es casual. Con este movimiento, se produce un estiramiento suave que recorre toda la cadena posterior, descargando tensiones acumuladas en la musculatura.

#espaldabaja #adrifisiofitness #lumbar #movilidad ♬ Epic Patriotic Hero - Mosquito @adri.fisio.fitness Si haces esto 5 minutos antes de dormir, tu espalda va a pensar que fuiste al fisio. No necesitas pastillas. No necesitas estirar una hora. Solo esto: ✅ Movimiento ✅ Fluidez ✅ Ritmo ¿Te suena loco? Hazlo esta noche y dime mañana. 📌 20 balanceos en cada ejercicio y tu cuerpo va a soltar todo ese estrés escondido. 💚 Yo no te vendo humo. Te enseño cómo moverte mejor. Como fisio, esto lo mando todos los días. 🧐 ¿Cuál sentiste más? Ponlo en los comentarios y guárdalo si tu espalda también te pide ayuda. #espalda

Otro de los ejercicios recomendados incide en la columna vertebral, una de las zonas que más se resiente en nuestro día a día. El fisioterapeuta lo plantea así: «Si cruzas una pierna sobre la otra y la balanceas veinte veces, tu columna va a hacer clic de puro gusto». Con este balanceo controlado, se favorece la movilidad y se eliminan bloqueos articulares que pueden derivar en molestias crónicas.

Pero no todo se centra en la espalda. El especialista también pone el foco en las caderas, una región clave para la estabilidad y el movimiento. El consejo es claro: «Si doblas tus rodillas y llevas una y otra rodilla hacia dentro, tus caderas se van a abrir como si tuvieras bisagras nuevas». Se trata de un ejercicio que potencia la movilidad articular, reduce la rigidez y previene sobrecargas al caminar o realizar actividad física.

Más allá de lo anecdótico de sus frases, el planteamiento del fisioterapeuta conecta con un principio básico de la fisioterapia: la prevención. El cuerpo agradece los cuidados diarios, y estos pequeños gestos antes de dormir, pueden marcar la diferencia. No se trata únicamente de evitar dolores, sino de mejorar la calidad del descanso y, en consecuencia, del rendimiento diario. Porque cuidar el cuerpo no debe ser un sacrificio ni una obligación, sino un hábito tan natural como cepillarse los dientes.