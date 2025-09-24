Un fisioterapeuta explica qué ejercicios debes realizar si pasas mucho tiempo sentado: «Son fáciles, rápidos y tus piernas te lo van a agradecer»

El siglo XXI ha traído consigo un estilo de vida marcado por el sedentarismo. Las jornadas laborales frente al ordenador, los trayectos en coche o transporte público y hasta los ratos de ocio en casa hacen que pasemos buena parte del día sentados. Este hábito, aparentemente inofensivo, tiene consecuencias directas sobre nuestra salud: desde problemas circulatorios hasta dolores musculares o articulares. Consciente de ello, un fisioterapeuta ha querido compartir a través de un vídeo en Instagram cuáles son los ejercicios más recomendados para contrarrestar los efectos de estar demasiado tiempo en la misma postura.

El especialista en salud explica que «si pasas demasiado tiempo sentado, tus piernas lo notan, se hinchan, se cansan y la circulación se frena». Un aviso que puede parecer exagerado, pero que en realidad responde a la evidencia médica de que el cuerpo humano no está diseñado para la inactividad prolongada. Permanecer quieto durante horas reduce la oxigenación de los tejidos, favorece la acumulación de líquidos y acelera el desgaste físico.

La importancia de moverse durante la jornada

El creador de contenido insiste en que la clave no está únicamente en practicar deporte unas horas a la semana, sino en introducir pequeñas rutinas de movimiento en nuestro día a día. «La solución está en moverte un poco con ejercicios muy fáciles. Con ellos activas la sangre de tus piernas, reduces la hinchazón y mantienes músculos y articulaciones en forma», señala en su intervención.

Se trata de estiramientos y gestos sencillos, que no requieren ni de material ni de un espacio amplio. La idea es que cualquier persona pueda realizarlos tanto en la oficina como en casa, incluso en periodos de trabajo intenso. Estos ejercicios actúan como una especie de reseteo para el cuerpo, devolviendo fluidez al organismo y evitando que los músculos caigan en la rigidez.

El influencer recalca además que no hace falta dedicar grandes esfuerzos ni mucho tiempo: «Haz 10 a 20 repeticiones o 30 a 60 segundos cada uno, cada vez que notes que llevas demasiado rato sentado. Son fáciles, rápidos y tus piernas te lo van a agradecer».

Ejercicios breves para un gran impacto

Los movimientos recomendados abarcan desde elevaciones de talones y puntillas hasta giros de tobillo o flexiones suaves de rodilla. Cada uno de ellos cumple un propósito: reactivar la circulación, descomprimir la tensión acumulada y favorecer la movilidad de las articulaciones. Son, en definitiva, pequeñas estrategias para devolver al cuerpo lo que la silla le quita.

Noticia Relacionada «Más del 80% de los dolores lumbares tienen su origen en las piernas, no en la espalda» Raquel Alcolea En su obra «Tu dolor de espalda tiene solución (si sabes cómo)' el experto explica cómo eliminar el origen de una lesión y no solo sus síntomas

El experto en salud recuerda que estos gestos deben integrarse como un hábito, de la misma manera que beber agua o descansar la vista al trabajar con pantallas. No basta con levantarse de la silla una o dos veces al día, sino que lo ideal es repetirlos siempre que sintamos que hemos permanecido demasiado tiempo inmóviles. Además, mantener estos ejercicios de manera constante contribuye a evitar complicaciones a largo plazo. Problemas como las varices, la retención de líquidos o incluso la rigidez lumbar pueden aliviarse o prevenirse con una rutina de movimiento constante.