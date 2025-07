Un fisioterapeuta explica si es bueno crujirse los dedos: «Lo que escuchas no son...»

Raúl Valdesuso es fisioterapeuta de alto rendimiento, profesor universitario y cofundador de NMP Academy. También trabaja con Ilia Topuria, pero recientemente ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que habla de un asunto mucho más importante, mucho más acuciante que cualquiera relacionado con la docencia o las artes marciales mixtas: el del crujido de dedos.

¿Es bueno o no? ¿Tenemos luz verde?

«Lo que escuchas no son dos huesos chocando: son pequeñas burbujitas que se liberan dentro de la articulación. Esas burbujitas se producen por cambios de presión dentro de la articulación», expone Valdesuso. «Por eso no lo puedes volver a repetir inmediatamente, porque los mecanismos de presión de la articulación tienen que volver a reponerse. Así que crujirte los dedos no es en absoluto malo, siempre y cuando no tengas ninguna patología que te lo impida».

Tras años de lucha y sobremesas tensas, ahora sí, uno de los principales vestigios del argumentario de las madres españolas queda definitivamente obsoleto. O en realidad no: el debate se prolongará, seguro, en un bucle infinito e hilarante, por mucha evidencia científica que se señale. Nada nuevo. Ya dijo Kundera que los amores son como los imperios: cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también. Pues eso. Aquí seguiremos.