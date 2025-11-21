Suscribete a
El Financial Times analiza el relato de España como pujante economía: «El crecimiento se apoya en mano de obra inmigrante»

La economía avanza a ritmo récord mientras la productividad, los sueldos y la vivienda siguen atascados

La población extranjera crece 20 veces más rápido que la española en 2025

El Financial Times analiza el relato de España como pujante economía
Jordi Martínez

España es hoy una de las economías avanzadas de mayor crecimiento del mundo, con un aumento del PIB del 3,2 % en 2024, muy por encima de la media de la eurozona, que rondó el 0,7 %. Sin embargo, este crecimiento no se traduce ... en mejoras perceptibles para la mayoría de ciudadanos, que encadenan varias décadas viendo cómo su poder adquisitivo se reduce.

