El Financial Times analiza el relato de España como pujante economía: «El crecimiento se apoya en mano de obra inmigrante»

España es hoy una de las economías avanzadas de mayor crecimiento del mundo, con un aumento del PIB del 3,2 % en 2024, muy por encima de la media de la eurozona, que rondó el 0,7 %. Sin embargo, este crecimiento no se traduce ... en mejoras perceptibles para la mayoría de ciudadanos, que encadenan varias décadas viendo cómo su poder adquisitivo se reduce.

Esta situación ha sido analizada esta semana por el Financial Times, líder internacional en información económica. En un artículo firmado por su corresponsal en Madrid, Barney Jopson, el diario sostiene que España vive un momento de crecimiento excepcional dentro de la UE, pero advierte de que gran parte de ese impulso procede de factores coyunturales y de bases frágiles.

Crecimiento con mano inmigrante

El principal de esos factores ha sido la llegada masiva de inmigrantes que han ocupado empleos «poco cualificados e intensivos en mano de obra». Este modelo, según el medio, ha permitido sostener la actividad en sectores con escasa cobertura nacional, pero presenta dudas sobre su capacidad para mejorar la productividad agregada.

Cambio productivo lento

En este punto, el artículo destaca que la productividad española continúa rezagada respecto a otros países europeos, en parte por la baja inversión empresarial. Al mismo tiempo, el diario identifica señales de un cambio incipiente en el patrón productivo. Según el economista de Goldman Sachs Filippo Taddei, citado por el medio, España empieza a reducir su dependencia del turismo gracias al desarrollo de servicios financieros y profesionales más intensivos en conocimiento, aunque este proceso sigue siendo limitado y convive con carencias estructurales aún sin resolver.

Educación en la mira

Otro de los frenos mencionados es el sistema educativo. El Financial Times subraya que las escuelas españolas se sitúan por debajo de la media comunitaria y que las universidades, de forma generalizada, no están orientadas a formar los perfiles que demanda la economía. La elevada tasa de paro —la más alta de la UE— es uno de los indicadores que reflejan, según el análisis, ese desajuste entre formación y mercado laboral.

NextGenEU, ocasión perdida

A ello se suma la falta de agilidad institucional. El artículo recoge las críticas al bajo aprovechamiento del programa NextGenerationEU, del que España ha recibido más de 70.000 millones de euros. «Se pretendía estimular la recuperación económica y también transformarla», señala Raymond Torres, director de análisis de Funcas. «Esa parte transformadora cuesta encontrarla».

Vivienda, nudo ideológico

El diagnóstico del artículo se completa con la situación de los jóvenes respecto a la vivienda. La abogada especializada en comercio Miriam González Durántez advierte en el reportaje de que cualquier solución seguirá bloqueada mientras la derecha rechace cualquier papel del sector público y la izquierda se niegue a ver al sector privado como parte de la respuesta. «Saquen la ideología de la ecuación», reclama.