Fernando Mora, psiquiatra experto en salud emocional: «Al despertar ignora el móvil y haz cuatro o cinco respiraciones profundas mientras tu mente se activa»

La salud mental hace tiempo que dejó de ser tabú para convertirse en una prioridad mundial, con un enfoque creciente en la intervención temprana y la prevención, en especial en los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud apunta que la mitad de ... los trastornos mentales se inician antes de los 14 años, y la educación en salud mental en las escuelas es clave para abordar estos desafíos.

En un contexto en el que la salud mental ocupa un espacio central en los debates públicos, en las redes sociales y en los entornos laborales, el psiquiatra y divulgador Fernando Mora recuerda que cuidar de la mente empieza mucho antes de encender nuestro teléfono móvil, algo que está afectando negativamente a nuestro sueño y, por ende, a la salud mental.

Cuatro ejercicios por la mañana para afrontar el día con actitud positiva

El experto ha realizado una publicación en sus redes sociales en donde habla del equilibrio emocional y sobre el trabajo personal que debemos realizar para alcanzar bienestar. En un reciente vídeo, el especialista propone cuatro ejercicios sencillos para practicar nada más despertarse con el objetivo de «activar el cuerpo y la mente desde la calma».

«Uno, no saltes de la cama nada más despertarte. Haz cuatro o cinco respiraciones profundas mientras tu mente se va activando», explica el divulgador al inicio de su grabación. Para el psiquiatra, este primer gesto «permite frenar la inercia del estrés desde el primer minuto del día», un hábito que, según advierte, se ha vuelto frecuente en entornos donde la conexión permanente y la prisa son la norma.

El segundo consejo del especialista apunta a una de las mayores fuentes de ansiedad cotidiana: el teléfono móvil. «No vayas inmediatamente a mirar tu móvil, espera al menos a completar el cuarto ejercicio», indica el experto, que insiste en que comenzar la jornada revisando notificaciones, correos o redes «dispara nuestro sistema de alerta y condiciona el tono emocional del día».

El tercer ejercicio busca conectar cuerpo y mente a través del movimiento suave. «Siéntate en el borde de la cama y repite cuatro veces esta rutina: arriba, abajo, izquierda, derecha, lado, lado», detalla Mora, quien asegura que con ello «se descontractura la musculatura del cuello y se favorece el riego cerebral».

El último paso apela a una actitud mental positiva: «Proponte tener un buen día. Aunque tengas por delante un día complicado, seguro que puedes planificar algún momento para sentirte bien».

Cuatro ejercicios para afrontar el día con actitud positiva Despierta con tranquilidad: respira profundamente varias veces

Ignora el teléfono: aguanta un tiempo sin notificaciones y redes

Estiramiento cervical: descontractura la musculatura del cuello

Pensamiento positivo: planifica algún momento para sentirte bien

La propuesta se inscribe en una tendencia creciente que reivindica los rituales de autocuidado emocional como parte de la higiene diaria, junto al ejercicio físico o la alimentación equilibrada. Expertos en psicología y psiquiatría coinciden en que una rutina matutina consciente ayuda a reducir el estrés y mejora la concentración a lo largo del día.

«El equilibrio emocional no se encuentra, se entrena», recuerda el psiquiatra, convencido de que la calma es el resultado de pequeños gestos cotidianos que preparan al organismo para afrontar la jornada con tranquilidad.