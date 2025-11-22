Suscribete a
Fernando Mora, psiquiatra experto en salud emocional: «Al despertar ignora el móvil y haz cuatro o cinco respiraciones profundas mientras tu mente se activa»

El experto habla del equilibrio emocional y del trabajo personal que debemos realizar para alcanzar la calma desde primera hora del día

Ángel Durántez, pionero en medicina de la longevidad en España: «No existe un medicamento que pueda comprimir todo lo bueno que puede hacer el ejercicio»

Guillermo Rodríguez Navarrete, doctor en nutrición: «Cenar tarde no es algo natural. La luz artificial engaña a tu cuerpo haciéndole creer que es mediodía y vuelve el hambre»

I. Asenjo

La salud mental hace tiempo que dejó de ser tabú para convertirse en una prioridad mundial, con un enfoque creciente en la intervención temprana y la prevención, en especial en los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud apunta que la mitad de ... los trastornos mentales se inician antes de los 14 años, y la educación en salud mental en las escuelas es clave para abordar estos desafíos.

