Fernando Alonso indica los dos alimentos que ha eliminado de su dieta para encontrarse mejor físicamente: «Me sentía pesado»

El asturiano Fernando Alonso sigue generando una gran admiración y es que su trayectoria y sus intactas ganas, a sus 44 años, para seguir haciendo historia en la Fórmula 1 son únicas. El piloto ha demostrado de sobras que sabe adaptarse a todo ... tipo de circunstancias y sacar el máximo rendimiento, independientemente de la escudería que lo lleve.

Su obvia habilidad técnica y su mentalidad luchadora, incluso cuando ha competido con coches que ni de lejos eran los mejores sobre el asfalto, son unas de sus grandes bazas pero hay mucho más. El equipo con el que se rodea también es crucial, así como la preparación física que sigue para encarar el campeonato pero también durante toda la temporada e incluso durante las vacaciones.

Lo que menos gente sabe es que para él otra de sus claves del éxito, o como mínimo bienestar, es su alimentación. Hace unos meses, durante una entrevista que le hizo la periodista Melissa Jiménez, que actualmente es su pareja, para DAZN, Alonso desveló algunos de sus secretos sobre sus rutinas y preferencias de comida y desveló un crucial cambio que dio en su dieta.

«Por lo general como poco»

Así, en la entrevista, que se realizó mientras él la llevaba en coche, Melissa le preguntaba por si hacía algún tipo de alimentación específica para estar en perfecta forma de cara a su carrera deportiva. «Bueno, por lo general como poco...», desvelaba él, antes de ironizar con que Pedro de la Rosa, expiloto y con el que mantiene una buen amistad, «come como tres yo».

«Hace más o menos 8 o 9 meses empecé a dejar de comer siempre carne, pescado...», confiesa él durante la charla. Así, Alonso reconoce que al tener en su día a día esta ingesta de proteínas «a veces me sentía un poco mal o me sentía pesado en general o las digestiones se hacían un poco más largas».

El asturiano decía no ser «ser super estricto» pero daba por hecho que se podía decir que tenía «una dieta como vegetariana». Alonso, que años antes había desvelado que su comida preferida era la paella valenciana o la pizza, ha hablado más detallado de su cambio de alimentación, en el documental 'Decoded', que emitió DAZN.

Allí confesa que «la dieta vegetariana me resultó más fácil de lo esperado», aunque también comenta que echad de menos el jamón ibérico. Sin embargo, dejaba claro que «he notado los beneficios en mis niveles de energía» y en que duerme mejor. «Le doy mucha importancia a la alimentación. Es la gasolina que le ponemos al cuerpo y la que nos hace estar de una manera u otra. Y con el paso de los años tienes que ir cambiándola, adaptando tu cuerpo», remarcaba.

«Evitando tanta carne como la que comía en el pasado, creo que ha mejorado el funcionamiento de mi cuerpo en general y me siento más fuerte», argumentaba el piloto. Otros compañeros de profesión, como Lewis Hamilton, siguen una alimentación similar: en el caso del británico se ha pasado al veganismo, aunque sobre todo por principios éticos.