Suscribete a
ABC Premium

Fernando Alonso indica los dos alimentos que ha eliminado de su dieta para encontrarse mejor físicamente: «Me sentía pesado»

El piloto asturiano considera que a sus 44 años el cambio en la alimentación ha sido crucial para estar más fuerte

Jorge Fernández indica los alimentos que ha eliminado de su dieta para mantenerse en forma a los 53 años: «Lo intento evitar»

Fernando Alonso indica los dos alimentos que ha eliminado de su dieta para encontrarse mejor físicamente: «Me sentía pesado»

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El asturiano Fernando Alonso sigue generando una gran admiración y es que su trayectoria y sus intactas ganas, a sus 44 años, para seguir haciendo historia en la Fórmula 1 son únicas. El piloto ha demostrado de sobras que sabe adaptarse a todo ... tipo de circunstancias y sacar el máximo rendimiento, independientemente de la escudería que lo lleve.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app