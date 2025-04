Un farmacéutico pone el foco en los vapeadores y advierte: «Es verdad que algunos no llevan nicotina, pero sí...»

El aumento del consumo de cigarrillos electrónicos preocupa en España. Y es que, según datos de la encuesta EDADES 2024, el 19% de la población de 15 a 64 años ha consumido alguna vez en la vida este tipo de tabaco, con o sin nicotina. Un consumo que se da especialmente entre la población joven.

Aunque los vapeadores se promovieron inicialmente como una alternativa menos dañina al tabaco, la conciencia sobre sus peligros todavía es limitada entre la población. Si bien algunos estudios han demostrado que los cigarrillos electrónicos contienen menos sustancias tóxicas que el tabaco convencional, no son inofensivos.

En este sentido, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria alerta de que estos productos son «la puerta de entrada» al tabaco tradicional, por lo que es importante frenar su consumo.

Sin embargo, la población, especialmente joven, tiende a minimizar los efectos negativos del vapeo. Las estrategias de marketing, con sabores atractivos y diseños llamativos, contribuyen a la idea de que se trata de un producto inofensivo.

En este sentido, un farmacéutico ha hablado, precisamente, sobre el peligro de este tipo de tabaco. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@farmaceuticofernandez), cuenta una anécdota que vivió en primera persona durante un día de trabajo.

El peligro de los vapeadores sin nicotina

«El otro día vino un chico a la farmacia de unos 15-16 años acompañado de su madre porque hacía varias semanas que estaba con un montón de tos», comienza narrando el farmacéutico, quien cuenta que lo primero que hizo fue preguntarle si fumaba, recibiendo una respuesta negativa por parte del adolescente.

«Probablemente, aunque hubiera fumado, tampoco me habría dicho que sí delante de su madre, pero bueno, la típica pregunta que haces cuando alguien tiene mucha tos de mucho tiempo», explica el creador de contenido.

El farmacéutico cuenta que la propia madre del adolescente confirmó sus palabras, aunque con una excepción: «Dijo que no fumaba, pero que lo que sí hacía era vapear, pero que eso estaba bien, que como eso no era malo...».

«A ver, a ver, a ver... ¿Quién ha dicho que los vapeadores no son malos?», se pregunta el farmacéutico, indignado con las palabras de esta madre. En este sentido, explica que los vapeadores pueden llevar nicotina que, señala, «además de causar adicción, afecta al desarrollo neuronal en el cerebro adolescente».

«Y alguno contestará: 'Ya, pero es que yo lo fumo sin nicotina, así que entonces no pasa nada'», dice el creador de contenido, que advierte también del daño que causan este tipo de vapeadores: «Es verdad, si no lleva nicotina, es menos malo, pero lleva glicerol, propilenglicol, o sea que no lleva nicotina, pero lleva cáncer».

Y no solo eso. El farmacéutico insiste en que los vapeadores, tengan o no nicotina, producen irritación pulmonar. «Además, no tienes que elegir una cosa o la otra. Es como si te dan a elegir entre una patada en los huevos o una patada en la boca, pues mejor ninguna», bromea al final del vídeo.