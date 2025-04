Un farmacéutico opina sobre beber agua mientras comes: «Es muy importante masticar»

Un farmacéutico opina sobre beber agua mientras comes

Cuando nos sentamos a comer, lo normal es acompañar la comida con algo de agua. Beber mientras comemos ayuda a tragar mejor y hace que el proceso sea más sencillo. Sin embargo, hay quien sostiene que hacerlo puede dificultar la digestión. ¿Pero tiene esto algún tipo de fundamento científico?

Sobre este tema ha hablado recientemente el famoso creador de contenido @farmaceuticofernandez, conocido por compartir consejos de salud y bienestar en su cuenta de TikTok. En uno de sus vídeos más recientes, el farmacéutico responde a un supuesto experto que afirma que beber agua durante las comidas empeora la inflamación y, en consecuencia, la digestión.

Noticia Relacionada Una nutricionista explica si los huevos se deben guardar en el frigorífico A. Cabeza Bea ha desvelado algunos de los riesgos a lo que se exponen si hay una mala conservación

¿Beber agua mientras comemos es perjudicial?

El supuesto experto afirma que beber agua mientras se come empeora la inflamación. Según él, la digestión comienza en la boca con la acción de la saliva, que contiene enzimas encargadas de descomponer los alimentos, lo cual es cierto. El problema viene cuando sostiene que si bebemos agua mientras comemos, diluimos la saliva y sus enzimas, dificultando así la digestión.

@farmacéuticofernández aclara que, aunque se pueda diluir mínimamente, las enzimas son específicas y continúan actuando sobre los alimentos a pesar del agua. Además, señala que la masticación previa permite una correcta mezcla de saliva y comida, y que beber pequeñas cantidades de agua durante las comidas, lejos de ser perjudicial, puede facilitar la digestión, mejorar la absorción de nutrientes y ayudar a ablandar las heces, contribuyendo a prevenir el estreñimiento.

El supuesto experto también asegura que beber agua durante las comidas causa una digestión incompleta, provocando hinchazón e inflamación. Fernández matiza que esto solo podría ocurrir si se consumen grandes cantidades de líquidos, ya que un exceso sí puede distender el estómago y agravar patologías como el reflujo gastroesofágico o la gastritis. Sin embargo, insiste en que tomar pequeñas cantidades de agua mientras se come no solo no es perjudicial, sino que es una práctica recomendable para una digestión saludable.

#farmaceuticofernandez #AguaDuranteLasComidas #MitosFuera #CienciaYSalud #Digestión #HidrataciónInteligente ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez 🎥 ¿Beber agua durante las comidas es malo? Spoiler: ¡No, no lo es! 💧🍽️ Seguro que has oído mil veces eso de que beber agua mientras comes “diluye los jugos gástricos” y dificulta la digestión… pero déjame decirte que eso es un mito. 🔍 La realidad es esta: ✔️ Tu cuerpo está perfectamente preparado para adaptarse. Si bebes agua, tus jugos gástricos se ajustan en cantidad y concentración. ✔️ El agua no interfiere en la digestión, al contrario: puede ayudar a que los alimentos pasen mejor por el esófago y el estómago. ✔️ Además, puede hacer que comas más despacio y te sientas más saciado, lo cual también es positivo. 💡 Lo único que podría darte molestias es beber grandes cantidades de líquido muy rápido, pero eso vale tanto con las comidas como sin ellas. Beber agua durante las comidas no solo no es malo, sino que puede ser beneficioso. Así que si tienes sed, ¡bebe sin miedo! 📢 ¿Tú también habías escuchado este mito? ¿Eres de los que necesita su vaso de agua al lado del plato? Cuéntamelo en comentarios.👇 #farmaceutico

¿Es mejor beber antes, durante, o después de la comida?

Otro de los consejos del supuesto experto es evitar beber agua durante las comidas y hacerlo media hora antes o después, argumentando que la digestión necesita ese tiempo para completarse adecuadamente. Fernández rebate esta afirmación explicando que la digestión de una comida completa dura entre seis y ocho horas, no media hora, por lo que no tiene sentido establecer ese margen de tiempo. Además, nuestro cuerpo tiene mecanismos inteligentes de regulación que permiten ajustar la producción de ácido estomacal si detecta variaciones en el volumen de contenido del estómago.

Finalmente, el vídeo termina desvelando las verdaderas intenciones detrás de estos supuestos consejos de salud. Al parecer, el supuesto experto redirige a los usuarios a su biografía para hacer un test de inflamación, que no es tal, sino un enlace a un curso de «desinflamación y sanación» por el módico precio de 330 euros.