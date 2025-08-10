Un farmacéutico explica cuánto tiempo tardarías en ahogarte en medio del mar tanto si sabes nadar como si no

En verano, las costas se llenan de turistas dispuestos a disfrutar del mar de todas las formas posibles. Una de las actividades más populares es subir a un barco para dar un paseo. Sin embargo, no todo el mundo tiene en cuenta que hacerlo sin saber nadar implica un riesgo evidente que no conviene ignorar.

Sobre este tema ha hablado recientemente el famoso usuario de TikTok conocido como farmacéutico Fernández, un joven que comparte en redes sociales diferentes consejos relacionados con su profesión. En uno de sus últimos vídeos ha explicado con detalle cuánto tiempo podría tardar una persona en ahogarse en medio del mar, diferenciando entre quienes saben nadar y quienes no.

¿Cuánto tiempo tardarías en ahogarte en medio del mar si no sabes nadar?

Al inicio del vídeo, Fernández cuenta que esta duda le surgió a raíz de una salida en barco en la que uno de los pasajeros no sabía nadar y le preguntó cuánto tiempo tendría antes de morir si caía al agua. La respuesta, lógicamente, no era muy alentadora: entre uno y dos minutos.

Según el experto, el pánico juega un papel decisivo, ya que puede provocar un ahogamiento casi inmediato. Incluso, advierte, el susto podría desencadenar un paro cardíaco antes de que se produzca la asfixia por inmersión. Esto se debe a la liberación masiva de adrenalina que genera la caída repentina al agua sin control de la situación.

¿Cuánto tiempo tardarías en ahogarte en medio del mar si sabes nadar?

En cambio, para quienes sí saben nadar, el margen es mayor, aunque depende de varios factores. Si la persona logra mantener la calma, ahorrar energía y flotar boca arriba, en aguas templadas de unos 25 grados podría resistir incluso hasta un día entero.

#verano #farmaceuticofernandez #curiosidades #salud #farmacia ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez 🎥 ¿Cuánto tiempo tardarías en ahogarte en el mar? Te lo has preguntado alguna vez, ¿no? Estás en el mar, sin chaleco, sin nadie alrededor… ¿cuánto aguantarías realmente? 👉 Si no sabes nadar, la respuesta es dura: menos de 1 minuto puede bastar para entrar en pánico, tragar agua y empezar a hundirte. Muchos ahogamientos ocurren en menos de 2 minutos. 👉 Si sabes nadar, depende de varios factores: Corrientes, forma física, si hay ropa que te pese… pero sobre todo: la temperatura del agua y tu capacidad para mantener la calma. 😮 ¿Y si todo juega a tu favor? Si el agua está templada (unos 25 °C), sabes flotar boca arriba y no entras en pánico, podrías llegar a sobrevivir hasta 24 horas flotando. Sí, ¡un día entero! Pero eso solo pasa si mantienes la calma, haces el “muertito” y conservas energía. En agua fría, por ejemplo, puedes sufrir shock térmico o calambres y entrar en fatiga en 10-30 minutos. Y aunque flotes, si no te rescatan a tiempo, el agotamiento o la hipotermia pueden acabar contigo en 1-3 horas. 📌 Importante: la mayoría de los ahogamientos ocurren en personas que no sabían que estaban en peligro. Por eso no solo es importante saber nadar, sino también respetar el mar. #ahogamiento

Sin embargo, si la temperatura baja de 15 grados, el riesgo de hipotermia se dispara y la capacidad de supervivencia se reduce a menos de una hora.