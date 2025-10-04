Un farmacéutico explica por qué das positivo en alcoholemia sin haber bebido: «Puedes llegar al límite...» Comenta el caso de una chica que aseguraba no haber bebido nada y que, aun así, dio 0,11 en un control

Generalmente, cuando nos paran en un control de alcoholemia y no hemos bebido, no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, existe un rumor extendido: es posible que alguien pueda dar positivo sin haber probado una gota. ¿Es esto cierto o un simple mito?

Sobre esta cuestión ha hablado el conocido usuario de TikTok Farmacéutico Fernández, un joven divulgador que comparte consejos de salud en redes. En uno de sus últimos vídeos comenta el caso de una chica que aseguraba no haber bebido nada y que, aun así, dio 0,11 en un control.

El farmacéutico explica que sí, que es posible, porque algunos productos contienen alcohol en su composición. Por ejemplo, ciertos colutorios pueden llevar hasta un 20%. Si alguien se enjuaga la boca justo antes de soplar, el alcohol puede detectarse y dar un ligero positivo.

También apunta a algunos jarabes o esprays para la garganta que incluyen dosis altas de alcohol. Usarlos poco antes de un control puede alterar el resultado. «Si te has dado un par de chuflados, puedes dar positivo», comenta el joven, que asegura haberlo vivido en primera persona.

La comida es otro factor a tener en cuenta. Cocinar con vino o licores no elimina al 100% el alcohol y, aunque la mayoría se evapora, siempre puede quedar un pequeño rastro. No suele ser suficiente para superar el límite legal, pero sí para que no aparezca un 0,0 exacto.

Por último, el experto menciona un caso muy raro: el síndrome de autodestilación. Se trata de una enfermedad poco frecuente en la que el cuerpo convierte carbohidratos en alcohol. Aunque no es común, puede provocar que personas que no han bebido nada lleguen a dar positivo.