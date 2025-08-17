Un farmacéutico explica por qué no es buena idea utilizar de este modo el agua oxigenada: «Es una barbaridad»

Un farmacéutico explica por qué no es buena idea utilizar de este modo el agua oxigenada

En Internet abundan los vídeos de supuestos trucos de belleza que no siempre son seguros. El problema surge cuando este tipo de consejos se viralizan y miles de personas deciden ponerlos en práctica sin conocer los riesgos reales.

Sobre este tema ha hablado recientemente el conocido usuario de TikTok, farmacéutico Fernández, un profesional que suele compartir en sus redes consejos relacionados con su campo. En uno de sus vídeos más recientes ha reaccionado a una publicación en la que dos jóvenes recomiendan utilizar agua oxigenada en la playa para decolorar el vello corporal, una práctica que, según explica, puede ser muy peligrosa para la piel.

En el vídeo original, las chicas aconsejan echar un poco de agua oxigenada en la mano y extenderla por el cuerpo, de manera que el vello se decolore con la luz del sol. Según ellas, el resultado es que «pareces una noruega» gracias al efecto aclarado.

Define esta práctica como «una barbaridad»

El farmacéutico señala que esta práctica es una «barbaridad» por el riesgo que implica. Explica que el agua oxigenada es una sustancia reactiva que, al entrar en contacto con la luz solar, puede generar compuestos perjudiciales para la piel. Estos compuestos no solo pueden irritarla, sino también provocar quemaduras y manchas permanentes.

«Incluso los productos diseñados específicamente para decolorar el vello incluyen en sus instrucciones la advertencia de evitar la exposición solar durante al menos 24 horas después de su uso. Por algo será», recuerda el experto.

#pielsana #aguaoxigenada #verano #nocaseros #cuidadotupiel #saluddermatológica #beautyfails #humorconciencia #farmaceutico #farmacia ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez 🎥 “¿Decolorar el vello con agua oxigenada en la playa? Mala idea” Echarae agua oxigenada en brazos o piernas en la playa para “aclarar el vello” y no tener que depilarse. aunque lala creatividad se valora… es más peligroso que práctico. ☀️🧪 El agua oxigenada es fotosensible: reacciona con la luz solar, generando compuestos que pueden irritar, manchar o incluso quemar la piel. Y claro, al hacerlo justo en la playa, con el solazo y la sal del mar… el combo perfecto para acabar con la piel hecha un poema. 🥴 Sí, puede aclarar un poco el vello. Pero también puede dejarte la piel sensible, con manchas o lesiones… y entonces el problema no será el vello, será el sarpullido. 📌 Si quieres aclarar el vello, hay productos formulados para eso, mucho más seguros y pensados para cuidar la piel. ¡Y no requieren tumbarte al sol embadurnada en química! #farmaceuticofernandez

Fernández concluye su mensaje con una advertencia clara: depílate o no, acude a la playa como quieras, pero no sigas consejos de Internet que prometen resultados rápidos.