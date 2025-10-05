Un farmacéutico, claro sobre si el helado es bueno o malo para el dolor de garganta: «Las cosas frías...»

Nos encontramos en una época del año en la que solemos ser más propensos a coger un resfriado o contagiarnos de la gripe ya que, en general, los virus se propagan mejor cuando las temperaturas bajan.

¿Por qué ocurre esto? Según los expertos, la probabilidad de ponernos malos con un catarro o similares aumenta en los meses más fríos porque empezamos a pasar mucho más tiempo en espacios cerrados, lo cual nos hace compartir el aire y, por tanto, los microbios con otras personas, aumentando la probabilidad de que nos contagiemos.

Según National Geographic, también influye que, en otoño e invierno, cuando hace frío, «encendemos la calefacción, lo que provoca que el ambiente se reseque, y, por consiguiente, que disminuyan las capas de mucosa», las cuales nos ayudan a protegernos de los agentes patógenos.

Dolor de cabeza, estornudos, mucosidad, tos, congestión, fiebre o dolor de garganta suelen ser algunos de los síntomas más comunes de los resfriados, constipados y gripes, que se deben curar con tiempo y las adecuadas recomendaciones de un médico.

Pero, para aliviar algunos de estos síntomas molestos podemos recurrir a soluciones más allá de los medicamentos. En el caso del dolor de garganta, muchos toman caramelos o ciertos tipos de bebidas que ayudan a aliviar la dolecia.

Un farmacéutico aclara si tomar cosas frías es bueno para el dolor de garganta

En este sentido, el popular farmacéutico Fernández, conocido en redes sociales por compartir contenido relacionado con la medicina y los fármacos, ha querido acabar con un dilema que muchas personas tienen sobre si es bueno o no tomar cosas frías cuando nos duele la garganta.

Así, el profesional se muestra a él mismo tomando algo que parece un helado o un granizado de limón, contando que está malo y le duele la garganta. Bromeando sobre qué le diría su madre si le viese hacer eso, expone la realidad de que muchas personas, por creencia popular y muy extendida, piensan que tomar un helado, hielo o algo muy frío puede empeorar el dolor de garganta.

Pero nada más lejos de la realidad, según explica el farmacéutico, ya que el frío sí ayuda a calmar esta dolencia: «Eso de que las cosas frías van mal para la garganta no es verdad. El frío es analgésico y antiinflamatorio, así que si estás malito de la garganta, te puede ayudar».

Además, el profesional bromea con que, además de aportar frío, el helado también lleva ingredientes que quizá no son lo más recomendable del todo para la salud, pero, con un consumo moderado, puede compensar que le guste su sabor: «Ahora, que esto tendrá 70 millones de colorantes, edulcorantes, suavizantes, intoxicantes y bueno, bueno, no será, pero qué rico está», termina diciendo en sel vídeo que ha compartido en sus redes sociales.