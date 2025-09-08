Una farmacéutica recomienda este suplemento para acelerar la pérdida de peso: «Tiene dos efectos»

Las vacaciones son el momento ideal para relajarse y darse gustos gastronómicos. Aún más si antes del verano se ha estado bajo la premisa de la operación bikini. Sin embargo, cuando ya la época estival comienza a despedirse y llega la hora de subirse a la báscula, las sorpresas pueden aparecer.

Pero más allá de controlar el peso por algo estético, hay que hacerlo por salud, para mejorar los niveles de colesterol, glucosa e incluso la presión arterial.

Por lo que, tras regresar la rutina laboral se puede comenzar a retomar poco a poco los ejercicios y, especialmente, los hábitos alimenticios para mejorar la salud sin necesidad de dietas severas.

Hay quienes además se apoyan en suplementos alimenticios para lograr bajar de peso de una forma más rápida, aunque lo mejor es consultar a un médico antes de consumir cualquier sustancia y más si no son naturales.

El suplemento para perder peso

La farmacéutica Mari Carmen Padilla, que acumula 39 mil seguidores en TikTok, ha recomendado a través de su cuenta en esta red social (@mcarmenpadillaseq) uno de estos complementos alimenticios que se pueden adquirir, según ha explicado, en farmacia.

Se trata de la Garcinia, «un fruto oriental que tradicionalmente se ha utilizado para perder peso», ha explicado la tiktoker al tiempo que ha añadido que su efectividad se debe al ácido hidroxicítrico (HCA).

Según ha revelado la farmacéutica, este fruto tiene «dos efectos principales» que favorecen la pérdida de peso. En primer lugar, ha indicado que tiene es saciante, con lo cual «elimina» la sensación de hambre.

El segundo es que impide que los azúcares se transformen en depósitos de grasa. También, acelera el tránsito intestinal, mejorando así el estreñimiento, por lo que, en líneas generales, es «un quema grasas natural».

Sin embargo, la tiktoker también ha dejado ver que la garcinia tiene «efectos secundarios leves» como la sensación de llenado y molestias gastrointestinales. Además, ha recordado que antes de tomar este suplemento se debe consultar con un farmacéutico y que la clave para lograr el objetivo de pérdida de peso está en dietas elaboradas por dietistas o nutricionistas.