La farmacéutica Helena Romero explica toda la verdad sobre la ashwagandha: «Algunos países la han prohibido y nosotros...»

La ashwagandha es uno de los suplementos naturales más populares dentro del mundo del bienestar y la medicina. Empleada, principalmente, contra episodios de ansiedad, estrés o alteraciones de sueño, esta hierba de moda se presenta de muy distintas maneras.

Su consumo está normalizado, sobre todo, en cápsulas o comprimidos, recomendándose entre 300 y 600 mg. al día. Pero también puede tomarse en polvo al mezclarse con agua o batidos, o, incluso, para quien prefiere un formato masticable, en gominolas.

Lo cierto es que, como todo en salud, cuenta con sus beneficios y sus efectos secundarios, aunque, obviamente, no al mismo nivel en todas las personas. «Si la has probado y no te ha ido bien, no es que estés haciendo algo mal, simplemente puede que no sea para ti», señalaba una divulgadora científica al respecto.

La última en pronunciarse sobre esta planta medicinal es una farmacéutica con un volumen importante de seguidores en su cuenta de TikTok. Es Helena Rodero y ha hablado de los riesgos que supone su consumo.

@helena.rodero ¿Cuándo aprenderemos que lo natural NO es sinónimo de seguro ni Eficaz? Tenemos el gran ejemplo de una planta que se ha puesto de moda: ASHWAGANDA✌🏻✨️ 🧪 Resumen científico: Riesgos documentados de la ashwagandha 1. 💊 Interacciones con medicamentos - Documentado en el informe del BfR y en la revisión sistemática de Frontiers in Pharmacology. - Puede potenciar el efecto de benzodiacepinas, antidepresivos, barbitúricos y fármacos inmunosupresores. - Riesgo de sedación excesiva, alteraciones cognitivas y interferencia con tratamientos hormonales. 2. 🧬 Alteraciones hormonales - Estudios muestran que puede aumentar T3 y T4, lo que podría beneficiar a personas con hipotiroidismo leve. - Pero en personas con hipertiroidismo, puede exacerbar síntomas como taquicardia, insomnio y ansiedad. - No se recomienda en embarazadas, lactantes o personas con enfermedades tiroideas autoinmunes. 3. 🧠 Alteraciones del sistema nervioso central (SNC) - Casos documentados de alucinaciones, ansiedad aguda, insomnio y síntomas psicóticos tras su consumo. - Posible efecto dopaminérgico y gabaérgico no bien caracterizado en humanos. 4. 🛡️ Enfermedades autoinmunes - El BfR advierte que no se ha estudiado suficientemente en personas con enfermedades autoinmunes. - Puede modular el sistema inmunitario, lo que representa un riesgo en patologías como lupus, Hashimoto o artritis reumatoide. 5. 🧪 Daño hepático - Revisión sistemática identificó casos de hepatitis aguda y colestasis en consumidores sanos. - El BfR confirma que no se puede descartar hepatotoxicidad, especialmente en extractos no estandarizados. REFERENCIAS (con la ayuda de @farmaciasenante )👇🏻 https://regask.com/regulatory-overview-bans-and-restrictions-on-herbal-supplements-including-ashwagandha-2023-2025/ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11403136/ https://www.bfr.bund.de/cm/349/ashwagandha-food-supplements-with-potential-health-risks.pdf https://www.nutraingredients.com/Article/2023/05/17/Growing-concerns-over-safety-of-ashwagandha-in-EU-member-states/ ♬ sonido original - Helena Rodero⚕️

Lo que esta farmacéutica dice sobre la ashwagandha

«Mucha gente la recomienda para el estrés, alteraciones de sueño, etc, pero nadie te dice los riesgos que conlleva tomarla. La ciencia ya los ha documentado y son los siguientes», advierte en el comienzo del vídeo.

Los problemas que genera su consumo, tal y como enumera esta farmacéutica son «hepatitis aguda en personas sanas, alucinaciones, ansiedad y alteraciones del sueño, interacciones peligrosas con otros medicamentos, como ansiolíticos antidepresivos y medicamentos hormonales, cambios en tu tiroides que pueden desestabilizarte».

Asimismo, en la extensa descripción que acompaña al vídeo, indica que «no se recomienda en embarazadas, lactantes o personas con enfermedades tiroideas autoinmunes». En este sentido, enfatiza que ya hay países que han declarado ilegal cualquier venta o distribución de la ashwagandha, como Dinamarca, mientras otros países nórdicos, como Suecia y Finlandia, están considerando prohibiciones similares.

«Dinamarca ya la ha prohibido, otros la han restringido, como en Alemania. Y nosotros por detrás, como siempre. ¿Alternativas? Pues la mejor que se me ocurre es la rhodiola, que es otra planta adaptógena y que no tiene estos riesgos», recomienda Helena Rodero.

Qué es la rhodiola, la alternativa recomendada por esta farmacéutica

«La Rhodiola ayuda al organismo a adaptarse a la sobrecarga emocional y a mejorar la fragilidad del estado de ánimo», se puede leer textualmente en la caja de Melioran, el suplemento que contiene rhodiola fabricado por el laboratorio Pileje, recomendado por esta farmacéutica en los comentarios del vídeo anterior.

Este adaptógeno reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, aumenta la energía y la concentración y combare la fatiga física y mental, tal y como aseguran diversas fuentes.