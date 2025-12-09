Una farmacéutica explica realmente por qué la fiebre es necesaria: «No es tu enemiga»

Cada año sobre esta época la gripe empieza a protagonizar noticias sanitarias en España. Este año, por ejemplo, el virus ha empezado especialmente pronto y ha llegado con virulencia a muchas provincias, que están en situación epidémica. La fiebre alta suele ... ser el principal indicativo de esta enfermedad tan popular.

Tanto si es por la gripe como por otros factores, esta subida de temperatura no es más que la respuesta del cuerpo a infecciones, inflamaciones u otros factores como el estrés o trastornos autoinmunes. Además, suele desaparecer por sí sola aunque existen fármacos que ayudan a pasar mejor los síntomas y aliviarlos. En todo caso, como ocurre con temas médicos, a menudo aparecen muchos bulos.

La farmacéutica Uxoa Olaizola ha querido hablar desde la cuenta de TikTok de la farmacia vasca en la que trabaja (@olaiz_f) un vídeo para hablar específicamente de esto. «Está muy extendido bajar la fiebre en cuanto aparece… pero es una respuesta natural de nuestro organismo», comenta ella en la publicación, que supera ya las 35.000 visualizaciones.

«El problema: tiramos de antitérmico»

«Bajar la fiebre puede hacer que tardes más en curarte», asegura Uxoa, que añade que «la fiebre no es tu enemiga, es defensa, es señal, es ingeniería evolutiva». Así, ella apunta que es normal querer bajarla «pero la fiebre no está ahí por error» y funciona como una estrategia del sistema inmune «para darte ventaja frente a un patógeno».

Así, ella expone que la fiebre «es un aumento regulado de la temperatura, no un descontrol» y que el hipotálamo se encarga de «ajustar el 'set point' a una temperatura más alta para potenciar tu inmunidad». «A 38 o 39 grados, las células defensivas funcionan mejor», asegura ella, especificando que neutrófilos y linfocitos «trabajan más rápido, fagocitan más, se activan más, producen más interferones».

En este escenario, «muchos virus y bacterias se replican peor, les haces más difícil sobrevivir». La farmacéutica añade que la fiebre ayuda a «a los linfocitos a identificar a quién deben atacar y además coordinan la respuesta inflamatoria». «Entonces, ¿por qué tanto empeño en bajarla?», se pregunta la experta.

Ella tiene claro que el motivo es que la fiebre tiene rangos: «entre 38 y 39,5 la fiebre es útil y segura en personas sanas; a partir de 40 hablamos de estrés fisiológico y hay que tratar y vigilar; y por encima de 41 o 42 hay riesgo real de daño celular y fallo multiorgánico». Uxoa remarca que es real que la fiebre «provoca malestar, cansancio, debilidad, falta de apetito» y que el sistema inmune sabe que hay que reposar para ahorrar energía y recuperarse.

«El problema es que vivimos en una sociedad que exige estar siempre al máximo y en cuanto tenemos unas décimas tiramos de antitérmico para sentirnos bien un rato a costa de alargar el proceso», lamenta ella. Por todo ello, tiene una clara recomendación: «si puedes quedarte en cama mejor, te curarás antes y si tienes que recurrir a un antitérmico, intenta compensarlo, apoyando a tu sistema inmunológico con otras herramientas, plantas, vitaminas, minerales».

La publicación acumula más de un centenar de comentarios y entre ellos destacan los de dos internautas que confiesan que no actúan ante la fiebre. «Las demás madres me miran como a una 'hippie' cuando les digo que paso de dar antitérmicos y solo vigilo para que no suba mucho», comenta una seguidora, a la que Uxoa confirma que ella hace lo mismo. La farmacéutica, por cierto, promete más vídeos divulgativos de esta temática.