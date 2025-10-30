Suscribete a
Una farmacéutica explica qué han ido a comprar a su farmacia un sábado de madrugada: «Súper necesario a la 1 de la mañana...»

Jorge Herrero

Madrid

Las farmacias de guardia son, durante la noche, uno de los pocos lugares que permanecen abiertos para atender necesidades urgentes. Detrás del mostrador, los profesionales que trabajan en estos turnos viven situaciones diversas: desde personas con síntomas repentinos hasta familias que llegan con ... dudas y preocupaciones a horas intempestivas. Lo que para muchos es un horario de descanso, para quienes desempeñan este servicio es un tiempo de atención continua en el que nunca se sabe quién llegará ni con qué necesidad. En ese contexto, Claudia, una farmacéutica gallega, ha mostrado en su cuenta de TikTok un registro detallado de lo que se vende en una noche de guardia de sábado. Su relato, elaborado a modo de crónica en tiempo real, permite observar con claridad cuáles son los productos más demandados y las situaciones habituales que pueden presentarse a lo largo de la madrugada.

