Una farmacéutica explica qué han ido a comprar a su farmacia un sábado de madrugada: «Súper necesario a la 1 de la mañana...»

Las farmacias de guardia son, durante la noche, uno de los pocos lugares que permanecen abiertos para atender necesidades urgentes. Detrás del mostrador, los profesionales que trabajan en estos turnos viven situaciones diversas: desde personas con síntomas repentinos hasta familias que llegan con ... dudas y preocupaciones a horas intempestivas. Lo que para muchos es un horario de descanso, para quienes desempeñan este servicio es un tiempo de atención continua en el que nunca se sabe quién llegará ni con qué necesidad. En ese contexto, Claudia, una farmacéutica gallega, ha mostrado en su cuenta de TikTok un registro detallado de lo que se vende en una noche de guardia de sábado. Su relato, elaborado a modo de crónica en tiempo real, permite observar con claridad cuáles son los productos más demandados y las situaciones habituales que pueden presentarse a lo largo de la madrugada.

Una noche entre síntomas, urgencias y despistes

La experta en medicamentos inicia su recuento a las 12.16, momento en el que atiende a una persona con síntomas evidentes de catarro. Según explica el cliente pide: «Frenadol, que es un antigripal que todos conocemos, es sin receta médica y Bucomax, que son unos caramelitos para chupar que llevan lidocaína, que es un anestésico local para aliviar el dolor de garganta, pues alguien que tenía síntomas generales de gripe y bastante dolor de garganta, también sin receta médica».

Poco después, a las 12.42, llega un grupo que solicita varios test de diagnóstico: «nueve test de antígenos, pues igual algún grupo de amigos o de familiares que querían saber si tenían COVID o no y se llevaron nueve y Paracetamol, que seguramente también tendrían síntomas y se encontrarían mal, entonces para aliviar un poquito el dolor».

A la 1.17 sucede una de las escenas más llamativas por su cotidianeidad en momentos en los que no debería serla: «Un cortauñas, pues para cortarse las uñas, sin receta médica, por supuesto y super necesario a la 1 de la mañana, yo creo».

Más adelante, a la 1.52, se atiende a una familia preocupada por el dolor de un bebé: «Nani Predental, ¿vale? Esto es una cosa para echar en las encías de los bebés que lleva benzocaína, que también es un anestésico local, para cuando le salen los primeros dientitos y les duele mucho la boca, están muy molestos, pues se lo echas en las encías y le alivia un poquito el dolor. Entonces es sin receta médica, pero urgente porque estaría molesto el bebé».

La madrugada avanza hasta las 3.01, cuando alguien solicita un spray nasal: «Respibien, que es un spray nasal sin receta médica, que es para ayudar a respirar y hay que tener mucho ojo porque te puede causar efecto rebote y hacer que respires todavía menos por utilizarlo más tiempo del debido». Además de informar sobre su uso, la farmacéutica aprovecha para advertir de los efectos secundarios más frecuentes: «Lo ideal es utilizarlo máximo de 3 días, mañana y noche, porque yo conozco a mucha gente adicta al Respibien que se lo echa todos los días, si no no respira, entonces mucho ojo».

A las 3.38 se presenta una situación más seria: «primera persona que viene de urgencias, porque es Fosfomicina, un antibiótico en sobres para la infección de orina, entonces alguien que venía de urgencias con infección de orina. Ya sabéis que lo ideal es tomársela justo antes de ir a la cama para que haga efecto durante toda la noche en la vejiga».

La jornada continúa con uno de los productos más demandados durante los fines de semana: «A las 4.19, ya me ha extrañado a mí que no hubiese esto un sábado por la noche, la pastilla del día después. Lo que me extraña es que también se llevó un test de embarazo. A ver, vamos a ver, si acaba de ocurrir el acto, no sabes ya al momento si la pastilla del día después fue efectiva, si no, si estás embarazada, si no, o sea, hay que esperar un tiempo, pero bueno».

A las 5.07 se repite la misma solicitud: «Otra pastilla al día después. A ver, esto sí que es urgente porque cuanto antes te la tomes más efectividad tiene, pero espero que no fuese el que vino a las 4 de la mañana que no se fiaba y se tomaron otra, porque madre mía. Y siempre me preguntáis y es sin receta médica la pastilla del después, es de venta libre, la puede comprar cualquiera».

La mañana se acerca y, con ella, necesidades familiares: a las 6.45 se venden «unos pañales de bebé» y, por último, a las 7.02, aparece de nuevo el antibiótico para la infección urinaria: «Monurol, que es lo mismo que Fosfomicina, antibiótico en sobres para la infección de orina, alguien que venía de urgencias».