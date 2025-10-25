Una farmacéutica dietista aclara si es mejor la verdura congelada o la fresca: «La evidencia científica dice...»

Según la 'Guía práctica para la compra, conservación y consumo de frutas y hortalizas' del Ministerio de Agricultura, Pesaca y Alimentación, «en España el consumo medio diario de frutas en adultos es de 310 g repartidos entre los 175 g de frutas y los ... 134 g de verduras quedando por debajo del objetivo de 600 g/ día y suponiendo poco más de 2 raciones diarias».

Es por ello que aumentar la ingesta de estos vegetales es clave para una buena salud, teniendo en cuenta que, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda comer al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, lo cual «reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética».

Centrados en las verduras, estas pueden incorporarse a nuestra alimentación de manera sencilla, ya que existen de muchos tipos y se puden cocinar de maneras muy diferentes. Calabacín, judías verdes, espinacas, pimientos, acelgas, guisantes, brócoli, alcachofa, berenjena, ajo, cebolla o espárragos son algunas de las verduras y hortalizas que podemos encontrar con facilidad en cualquier tienda especializada o supermercado.

Consumirlas con frecuencia es lo recomendable pero, para algunas personas, se puede hacer difícil contar con mucha variedad en casa y, por creencia popular, muchos dan por hecho que la opción de tenerlas congeladas es peor que si se consumen frescas.

Una dietista explica si es mejor tomar verduras frescas o congeladas

En este sentido, la farmacéutica dietista Ana Villalba, ha querido explicar si tomar verduras congeladas en lugar de frescas es peor en el sentido nutricional. Así, la experta comienza indicando que esa creencia popular es falsa: «La evidencia científica dice justo lo contrario».

La dietista lo explica de este modo: «Las verduras congeladas se recolectan en su punto óptimo de maduración y se ultracongelan en pocas horas, conservando prácticamente intactas sus vitaminas, minerales y antioxidantes. En cambio, las 'frescas' pueden pasar varios días en transporte, almacenaje y exposición hasta que están en tu plato, perdiendo nutrientes sensibles como la vitamina C o el ácido fólico».

A su vez, reconoce que con las verduras congeladas «puede haber algún pequeño cambio en sus características organolépticas, ya sean la textura o el sabor, pero son una opción totalmente saludable y nutricionalmente incluso a veces mejor que su versión fresca».

Por todo ello, la farmacéutica dietista no duda en resaltar el valor de las verduras congeladas, ya que son igual o mejores que su versión fresca: «Si buscas una opción práctica y sencilla de preparar, las verduras congeladas pueden ser tu aliado», concluye la experta.