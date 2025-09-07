Va a una famosa discoteca en Lituania y vuelve indignado por cómo le han atendido por ser español: «No nos tratan bien aquí»

A la hora de viajar a algún lugar del mundo, hay turistas que tienen mejor fama que otros a raíz de las ideas preconcebidas que se han implantado en la sociedad. A pesar de que España es reconocida positivamente en multitud de ámbitos internacionales, hay estereotipos que, fuera de nuestras fronteras, nos siguen afectando hasta el punto de convertirse en auténticos prejuicios.

A los españoles se nos sigue viendo como personas fiesteras o especialmente ruidosas en ciertos países de Europa. Esta imagen completamente alimentada por los clichés le ha llegado a jugar una mala pasada a muchos viajeros a lo largo de los años. Y es que, en varias ocasiones, esta caricatura cultural ha perturbado las experiencias turísticas de algunos ciudadanos.

Eso es, por ejemplo, lo que le ha sucedido ahora a Javier Sanz, CEO del grupo ADSLZone, durante una pequeña escapada a Lituania. A través de sus redes sociales, el empresario ha denunciado una situación de discriminación que ha vivido durante esta estancia, después de que le negaran la entrada a una discoteca local, Anna Mesha Butas, por el simple hecho de ser español.

Va a una famosa discoteca en Lituania y muestra su enfado por cómo le han atendido por ser español

«Ayer vine con un grupo de españoles y nos dijeron que 'españoles no'. Así de contundentes en la discoteca de moda en Vilna», ha relatado Sanz, insistiendo en que no les habían dejado entrar en uno de los clubes más famosos de la capital lituana simplemente por su nacionalidad.

El emprendedor ha asegurado que «nunca le había pasado algo así» en ningún otro país, en el que simplemente les vieran hablando en español y que no les permitieran el paso al local.

Javier Sanz se ha preguntado entonces si el problema es que la forma de ver a España desde el resto de países de Europa se ha visto alterada: «No sé si es que está cambiando la percepción fuera de España o que realmente ya somos peor vistos por los países del este, pero no deja de ser significativo», ha reflexionado.

Para este ciudadano español, que sucedan este tipo de discriminaciones fuera de nuestras fronteras es algo absolutamente «lamentable». «A saber la percepción que tienen de nosotros por estas latitudes como para tratarnos como basura», ha escrito en sus redes sociales.

El CEO de la compañía ha insistido en que este local de copas «es un sitio para no volver» después de lo que han sufrido allí: «Tiene muy buena prensa, pero es una auténtica basura. A los españoles ya no nos tratan bien aquí», ha sentenciado.

Españoles no, así de contundentes en la discoteca de moda en Vilna (Lituania). A saber la percepción que tienen de nosotros por estas latitudes como para tratarnos como basura. Anna Mesha Butas es el nombre del garito pic.twitter.com/KnaNOW7mvA — JaviZone 🚀 (@JavierSanz) September 6, 2025

Debate por los estereotipos contra los españoles en Europa

Este incidente, que no ha tardado en viralizarse en redes sociales, ha vuelto a reabrir el debate de los estereotipos y la discriminación por nacionalidades. En los comentarios de la publicación, algunas han explicado que Lituania no es el único país en el que sucede esto: «En Alemania si hablas español en la cola de alguna discoteca directamente no entras. Lleva pasando veinte años», contaba uno de estos usuarios.

Por su parte, otros internautas han asegurado que la mala fama que se han ganado los españoles en otros países de Europa tiene bastantes fundamentos. «El español medio da mala imagen en muchos sitios de Europa (en especial nórdicos). Se ha ganado a pulso. Ruidosos, la mayoría viste mal, mal inglés…», le ha recordado uno de ellos.