Fabrizio Romano y el fichaje bomba que no pudo adelantar: «Por respeto tuve que esperar»

A Fabrizio Romano se le caen las noticias de las manos en relación al mercado de fichajes. Si el periodista italiano publica un movimiento en sus redes sociales, va a misa. Se va a hacer. No hay vuelta atrás o solo un giro inesperado de los acontecimientos lo podría evitar. Él se ha ganado ese respeto con el paso de las ventanas de invierno y de verano.

Romano creció en Sky Sports Italia y ahora es una marca en sí mismo. Sin interés por la televisión al darle mucha importancia a la inmediatez que aportan las redes sociales y a la libertad de la que goza al gestionarlas él mismo, Fabrizio sí se abre a un contenido de más calidad y de menos cantidad, compartiendo la intrahistoria del fútbol y los jugadores.

El periodista lo ha desvelado en el quinto episodio de Bajo Los Palos, el espacio de YouTube presentado por Iker Casillas y en el que, en esta ocasión, ha sido invitado el especialista del mercado de fichajes. Pero ese se trata de un proyecto en mente, para nada definitivo ni próximo a su lanzamiento, sino que es algo que se plantea como siguiente reto.

Mientras, Fabrizio Romano continuará con su labor habitual, en sus redes sociales, con principal foco en X (antes Twitter) e Instagram. Ahí publica numerosas exclusivas, aunque no todas. Y no siempre porque otros compañeros se adelanten, sino por una cuestión de «respeto», palabra que él mismo ha utilizado.

«Como periodista quieres lanzar todo a los dos segundos, como amigo tienes que respetar» Fabrizio Romano

Para alcanzar este volumen de noticias es preciso haber empleado mucho esfuerzo y dedicación, además de haberse ganado la confianza de las fuentes. Mucho tiempo invertido en reuniones con agentes, representantes de clubes, jugadores... Encuentros con los que se forjan una relación estrecha con los actores del fútbol y que, de una u otra manera, repercuten en la forma en la que Fabrizio Romano ejerce su profesión.

La exclusiva que no pudo dar

El hecho de tener una gran relación con una fuente o, directamente, ser amigo de esa fuente, no siempre juega a favor de Fabrizio Romano. «Tienes que respetar el timing, no quieres crear un problema a tu amigo o a un amigo en el club, al director deportivo... Manejar la información es lo más complicado hoy. Como periodista quieres lanzar todo a los dos segundos, como amigo tienes que respetar», cuenta el periodista.

Y él pone el ejemplo de Erling Haaland y su fichaje por el Manchester City procedente del Borussia Dortmund para la temporada 2022-23. Se hablaba de Real Madrid, incluso del Barcelona, pero el noruego acabó en Mánchester, quizá para sorpresa de algunos, pero no de Fabrizio, conocedor de toda la situación.

«Yo sabía desde hace tiempo que se iba al Manchester City. Estaba el Madrid, Barça... Yo podía tirar la exclusiva en marzo, luego la noticia salió como en abril, pero tenía la exclusiva tiempo atrás y por respeto tuve que esperar un poco, porque no iba a romper una relación con un amigo. Otros compañeros fueron rápidos, porque puede filtrarlo el club o lo que sea. Hace cinco, seis o siete años me enfadaría por no adelantarlo, pero hoy estoy tranquilo y lo acepto. Es parte de mi vida. Si tienes amigos en el fútbol, esto es parte del juego. Si quieres tener una relación, tienes que respetar», cuenta delante de Iker Casillas.

Porque su relación con el noruego se remonta a unos años atrás: «Lo conocí cuando él tenía 19 años. Le vi jugar con el Salzburg, le envié un mensaje y él me siguió en Instagram. Empezamos a hablar, me invitó a Dortmund y seguimos siendo amigos, con una buena relación también con su padre. Es un chico espectacular. Puedes llegar a este nivel de amistad, de tener un amigo, y respetarlo siempre porque es lo más importante como periodista y persona», zanja.