Fabrizio Romano contesta a quienes le acusan de aceptar sobornos por rumores de fichajes: «Se habla mucho...»

El día a día de Fabrizio Romano es altamente satisfactorio, como él mismo asegura, pero a la vez un tanto agotador y exigente. Para llegar a ese volumen de exclusivas, el periodista italiano ha trabajado arduamente a lo largo de los años y ha empleado mucha parte de su tiempo en reunirse con futbolistas, responsables de los clubes y representantes.

Solo así se consigue tener una agenda telefónica extensa. A medida que Fabrizio Romano ha ido ganando mayor popularidad, su círculo se ha ido ampliando, con más contactos y con acceso a más información.

«Instagram me ha ayudado muchísimo. Cada día llamar a representantes, jugadores, directivos... Me ha pasado muchas veces que ellos me mandan un mensaje. Cada día es la oportunidad de estar en contacto, sacar la información, averiguarla... Cada día tienes que ser perfecto», detalla en el quinto episodio de Bajo Los Palos, el espacio de YouTube presentado por Iker Casillas.

Lo que ocurre es que ampliar tu red de la manera que lo ha hecho Fabrizio conlleva sus riesgos. A mayor popularidad, su contenido tiene un mayor alcance, por lo que hay siempre quien lo ve como una vía para sacar provecho.

Un intento de engaño... y de soborno

Casillas, que es quien entrevista al periodista, le pregunta directamente sobre si alguien le ha engañado a lo largo de su trayectoria, a lo que el italiano no tiene ningún reparo en decir que sí, que alguna vez ha vivido ese episodio. «Intentaron engañarme cuando era un poco más joven, con alguna información falsa».

«Un agente de Grecia quería pagar para publicar algo»

Pero, cuando tu volumen de fuentes es alto y la calidad de las mismas es elevada, es más difícil que se la cuelen. «Cuando conoces a 1.000 personas en el fútbol... ahora averiguarlo es bastante fácil, es la parte más fácil», explica.

Si Fabrizio Romano no ve como problemático, ahora, que alguien le intente engañar en relación a un fichaje, también expresa con soltura y sin titubeos su postura en relación a si ha aceptado sobornos. En este aspecto, conviene señalar que, en marzo de 2024, medios daneses y noruegos acusaron a Romano de difundir rumores sobre traspasos a cambio de sobornos. «Todo esto del dinero... se habla mucho, pero solo me pasó que hace tres años un agente de Grecia quería pagar para publicar algo».

Pero se encontró con una rotunda negativa por parte del periodista. «Le dije que imposible y le bloqueé en WhatsApp. El mundo del fútbol puede parecer tan grande pero al final es muy pequeño, todos nos conocemos. Si alguien hace algo, lo saben todos en cinco segundos. Nunca me ha pasado y nunca lo haría», zanja.