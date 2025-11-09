Un extremeño que vive en Madrid explica las razones por las que las paredes del Metro siempre están pintadas de los mismos colores: «Además es que es...»

En 125 años de historia, el Metro de Madrid esconde infinidad de historias y curiosidades que hacen del medio de transporte más popular de la capital toda una fuente de estudio.

Y eso lo sabe bien el tiktoker Helio Roque, que en su ... canal y en colaboraciones con otras cuentas dedicadas a Madrid, ofrece muchas anécdotas y explicaciones sobre el suburbano.

En una de las últimas, para la cuenta 'Madrid secreto', explica por qué muchas de las estaciones de Metro tienen ese color tan estridente en sus paredes.

Desde el principio del clip nos damos cuenta de que al propio Roque mucha gracia las paredes no le hacen: «¿Por qué tienen estos colores tan espantosos?», se pregunta, antes de proceder a la explicación.

La explicación técnica

«Estamos ni más ni menos que ante los paneles vitrificados. Este revestimiento le facilita la vida a mantenimiento, ya que es un material que permite eliminar pintadas y otras limpiezas sin muchísimo esfuerzo», cuenta.

«También sirve para aislar el interior de las estaciones de las humedades, ya que los paneles están separados de las paredes de perforación por unos centímetros y en este espacio se ubica una canaleta que recoge todas las filtraciones», añade.

«Es un material súper caro porque requiere una mano de obra que no veas», detalla.

Sin embargo, insiste Helio Roque, de su gusto, precisamente, no son: «Y además es que es feo. ¿Por qué no unos azulejos?», se pregunta, aludiendo a otras estaciones de la línea que no han sido reformadas y mantienen su decoración antigua.

«Por qué nos impedís ser felices?», añade, en tono de humor, antes de preguntar a los seguidores de la cuenta que qué les parece a ellos esta estética.