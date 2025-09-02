Unos extranjeros van a un restaurante de 100 años en Madrid y esta es su opinión: «Yo lo pondría en el microondas»

España es un país que presume de una de las gastronomías más ricas y variadas del mundo. Sus bares, mesones y restaurantes son motivo de peregrinaje para miles de turistas que no solo buscan museos o monumentos, sino también sentarse a la mesa y vivir una experiencia culinaria sin precedentes. La tradición, el producto y la cultura del buen comer convierten a ciudades como Madrid en escenarios perfectos para este viaje de sabores. Precisamente por ello, una pareja de extranjeros decidió en su primer día en la capital visitar un un establecimiento familiar que lleva casi un siglo en funcionamiento.

«Estamos en Madrid, es nuestro primer día y obvio tenemos que comer paella», dicen al comienzo de su visita. La elección no podía ser más simbólica: el plato más internacional de nuestra cocina, aunque no sea típico de la región, sigue siendo la opción predilecta de muchos visitantes. Pero antes de llegar al arroz, los jóvenes quisieron sumergirse en la carta de este histórico restaurante.

Una carta de sabores tradicionales

La primera duda les llega con el jamón: «No sabemos qué significa bellota, pero son 22 euros así que creo que está bien». Su desconocimiento del término, tan común en España, refleja el choque cultural al enfrentarse a un producto que aquí se considera un tesoro gastronómico.

Junto al jamón ibérico de bellota, deciden pedir también un gazpacho, otra de las joyas de la cocina española. Y es aquí donde surge la primera crítica inesperada. Tras dar un sorbo, el joven sentencia: «Yo lo pondría en el microondas». Una frase que resume con humor, pero también con cierta extrañeza, el contraste entre sus expectativas y la tradición de un plato que en España se toma siempre frío.

Superada la prueba del gazpacho, llega a la mesa el jamón. «Todo mojadito», comentan al observar la grasa que rezuma la pieza recién cortada. La sorpresa se convierte en entusiasmo y gesticulaciones: «Una locura», exclama el joven mientras saborea la loncha. Algo con lo que ella coincide.

La paella, un clásico para el visitante

Sin embargo, el momento más esperado de la experiencia llega con la paella, ese plato que, aunque no sea madrileño de origen, se ha convertido en una parada obligatoria para quienes pisan España por primera vez. Al probarla, ella afirma: «Es muy bueno, es como el arroz de tu abuela».

La abundancia, sin embargo, se convierte en un reto. Tras servirse el primer plato, descubren que aún les queda media paellera por delante, por lo que deciden darse por vencidos.

«Bueno para mí estaba muy bueno, un 10 de 10», asegura ella al abandonar el local, satisfecha y sonriente. Su pareja completa la valoración con humor: «10 de 10 reventado».