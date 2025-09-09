Un extranjero visita el estadio del Rayo Vallecano y opina: «Me dijeron que el barrio era peligroso...»

El Rayo Vallecano atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos de la historia, con la clasificación para la fase de liga de la Conference League, pero, a la vez, coincide con los días en los que se hace más ruido desde el club por las condiciones del Estadio de Vallecas.

El césped del recinto del Rayo presenta una imagen paupérrima en este inicio de curso, pero las gradas o los baños tampoco son excepción. Por eso, la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, inició en abril de 2025 una reforma para reparar cubiertas, fachadas y, en general, dar un lavado de cara al estadio.

Pero, aun así, su presidente, Raúl Martín Presa, reclama un nuevo estadio para el club, algo a lo que se niega rotundamente la afición por considerar que el campo es una parte fundamental del barrio y su identidad. En vez de una mudanza, la masa social reclama al Rayo un mayor y mejor cuidado de la instalación.

Sus gradas, muy pegadas al césped, generan un ambiente diferente y tiene un encanto especial. Pero el estadio cuenta con unos desperfectos que un creador de contenido mexicano ha querido comprobar. Es Edgar Nucamendi, que, según la descripción de su perfil de TikTok, se dedica a «calificar estadios» de MLB, NFL, NBA y fútbol.

Su opinión sobre el Estadio de Vallecas

«Este es el peor estadio de la liga española. O por lo menos eso es lo que he escuchado de la casa del Rayo Vallecano, así que voy a comprobarlo yo mismo para poderles dar una perspectiva real», es lo que asegura en el inicio del vídeo.

«Lo primero que dijeron es que el barrio es muy peligroso. 'Ten mucho cuidado', me dijeron». Un prejuicio que él mismo ha desmentido. «Estuve explorando sus calles, sus bares y como latinoamericano este lugar no me pareció peligroso en absoluto. Bien vigilado, la gente muy tranquila y no se meten contigo», destaca.

Respecto a lo que le comentaron de antemano, en cambio, sí está de acuerdo en las deficiencias del estadio. «Me dijeron que el estadio está viejo y descuidado. En esto les doy la razón», asegura a la vez que muestra imágenes del exterior del campo que reflejan el evidente descuido del mismo.

Ahora, bien, este creador de contenido destaca lo apegados que son los vecinos del barrio al Rayo. «Es la esencia de este equipo, es parte de su comunidad, del barrio, de su gente. Tiene mucha identidad», asevera.