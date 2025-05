Un experto en supervivencia explica cómo hacer fuego en situaciones extremas: «Vas a acabar llorando»

Saber sobrevivir en condiciones extremas es una hazaña al alcance de pocas personas a lo largo del planeta. Para conseguir hacer frente a esta batalla contra el tiempo y la naturaleza, algunos aventureros que llevan años perfeccionando sus técnicas para tareas tan sencillas como encender un fuego en entornos naturales. Y es que, a pesar de que llevamos años viendo cómo las películas y las series nos muestran cómo hacer hogueras con sencillos movimientos, lo cierto es que no es tan fácil como puede parecer.

Uno de los que conoce muy bien cómo funciona es Iker Ganuza Baleztena, un joven experto en técnicas de supervivencia y 'bushcraft' ─herramienta diseñada específicamente para sobrevivir y desenvolverse en entornos salvajes o naturales─ que desde hace un tiempo habla de estos conocimientos a través de su canal de Youtube. Conocido como 'Basquecraft' en redes sociales, este navarro se ha convertido en uno de los grandes referentes de este ámbito en nuestro país.

El experto en supervivencia habló recientemente en una entrevista para 'The Wild Project', el pódcast del youtuber Jordi Wild, sobre las técnicas para mantenerse con vida frente a ataques nucleares y tormentas eléctricas. También ha dado algunos trucos para poder hacer frente a este situaciones como la del apagón que tuvo lugar este pasado lunes en toda España o para hacer frente a unos días en plena naturaleza.

Respecto a esta materia, Basquecraft ha hablado sobre uno de los grandes retos a los que se enfrentan los aventureros a la hora de pasar varios días en medio del bosque: cómo conseguir hacer fuego para evitar el frío. Para ello, el experto ha apuntado que la clave es llevar siempre contigo dos aparatos imprescindibles: dos mecheros y un ferrocerio ─una aleación metálica sintética que puede producir gran cantidad de chispas cuando se frota contra una superficie─.

Un experto en supervivencia explica las técnicas para hacer fuego en la naturaleza

Jordi Wild ha preguntado a su entrevistado qué pasaría «en caso de que no haya nada» a la hora intentar crear una hoguera y si el típico gesto de encender un fuego por fricción con dos piedras y un palo es real: «Sí, pero es muy difícil. Tienes que tener el entorno controlado y los materiales adecuados», ha reconocido el experto, señalando que ni siquiera alguien con su experiencia puede hacerlo con facilidad.

Existen, según Iker Ganuza, varios métodos para conseguir las chispas que nos permitan encender una hoguera. Uno de ellos es el de frotar una piedra contra otra, como se hacía en el paleolítico, aunque para ello se requieren dos tipos de rocas muy concretas: «Se necesita es un mineral como la pirita y tienes que golpearlo contra una piedra sílex, haciendo con salgan chispas», ha explicado.

Una vez que tengamos ambos materiales, la otra clave es emplear yesca, una materia muy seca preparada para prender ante estas chispas: «Lo soplas, se ventila, va saliendo el humo y se enciende. Tienes que tener preparado todo el material para encender la hoguera porque se muere en unos segundos», ha contado el aventurero, explicando que después hay que ir empleando palitos finos y secos para seguir manteniendo este fuego.

La otra opción que se plantea si no tienes materiales es la de friccionar unos palos de madera, aunque no se trata de un sistema fácil de lograr: «A mí me cuesta y a todo el mundo que sepa. Es casi imposible que una persona normal en una situación así pueda hacerlo», ha asegurado Basquecraft ante Jordi Wild, señalando que no es una opción ideal para aquellos que no sean expertos en supervivencia.

«Te vas gastar las manos y vas a acabar llorando. Necesitas madera adecuada, no te sirve cualquiera porque la madera del suelo está húmeda incluso en verano», ha explicado este, señalando que lo ideal es emplear ramas secas que se hayan quedado encajas entre los árboles y cortarlas para formar «una tabla bien fina».

«Tienes que hacer una muesca en la tabla de madera y después tienes que empezar a frotar detrás de la muesca. Así, cuando vayas sacando el serrín, que vas a convertir en ascua con el calor que generes, va a salir por ese agujero. Tienes que aguantar, aguantar y cuando estás más cansado y ves que estás saliendo, tienes que darle más fuerte», ha contado al hablar de este duro proceso.

Existe una tercera técnica que es, en su opinión, la «más sencilla» para encender un fuego en medio de un bosque, siempre que sea vital para la supervivencia: «Consiste en hacer un arco, un palo en curvado con una cuerda, le das una vuelta y así puedes frotar hasta conseguirlo. Vas mucho más rápido, pero cuesta y hace falta práctica y saber qué maderas utilizar. Una persona normal nunca te lo va a hacer», ha señalado, explicando que «puedes estar una hora fácil para que te salga bien».

Las herramientas indispensables hacer fuego según un experto en supervivencia

Sabiendo que crear fuego desde cero no es una tarea sencilla ni apta para todos los ciudadanos, Iker Ganuza ha recomendado llevar consigo siempre una serie de elementos indispensables para estas situaciones. Además de los mecheros mencionados anteriormente, la clave real se encuentra en el ferrocerio, «una barrita negra a la que le puedes sacar chispas con el cuchillo o con una barrita para rascar».

Aunque esto puede ayudarte a generar esas chispas más fácilmente, debe conocerse con seguridad a qué tipo de elementos puedes echarlas para prender esta hoguera: «Puedes echárselas a papel higiénico si quieres, pero no va a prender. El método que más me gusta a mí es hacer palos emplumados, que es sacar finas lascas de madera de un palo hasta que se quede como una pluma de hilitos finos», ha contado.

En el caso de que no se encuentre este tipo de madera, también se puede emplear corteza de árboles como el abedul o el pino, pues son bastante resinosos y cuentan con aceites inflamables que pueden ayudar a prender fácilmente el fuego.