Un experto en seguridad desaconseja realizar esta práctica con las llaves de casa por la noche: «No aporta más seguridad»

El miedo a que alguien entre en casa durante la noche es una preocupación que comparten muchas personas. La sensación de vulnerabilidad mientras dormimos lleva a los inquilinos a buscar soluciones que nos hagan sentir más seguros en nuestro propio hogar. Una de las prácticas más comunes es dejar la llave puesta por dentro de la cerradura, con la creencia de que esto impedirá que alguien pueda forzar la puerta desde fuera. Sin embargo, Samuel Prieto, un experto del Instituto Superior de Seguridad Pública (Netpol), ha desmitificado esta práctica en una entrevista realizada en el podcast 'El Panda Inversor'.

En el vídeo, que ya acumula más de 494.000 reproducciones, Bárbara Gurrea, creadora del podcast, preguntó al experto: «¿Qué pasa si dejo la llave echada y me voy a dormir porque siento que así estoy más segura?». Tras la pregunta, Prieto advirtió que este gesto «no aporta más seguridad» y que «puede ser incluso contraproducente».

«En la mayor parte de los países de Europa, eso está prohibido, el bombín de embrague simple que si yo dejo la llave puesta por dentro y girada no pueda abrir desde fuera, no está permitido», confesó Prieto, a lo que añadió: «De hecho en la última norma de fabricación de bombines se hablaba de que también lo iban a prohibir», concluyó el experto en seguridad.

Las opiniones de los usuarios

Tras la publicación del vídeo, los usuarios expresaron sus opiniones respecto a la advertencia del experto en seguridad. En ese sentido, varios usuarios manifestaron que, más allá de no proporcionar la seguridad esperada, dejar la llave puesta por dentro puede tener consecuencias inesperadas y peligrosas. Como 'limondelasuerte', que compartió una experiencia que ilustra este riesgo: «Una vez tuve que ir a abrir una casa, donde una señora se había caído y sus hijos no podían entrar al tener la llave puesta».

Otro usuario, 'francisalcaraz', destacó un riesgo adicional al comentar: «Cuando dejas la llave puesta por dentro, desde fuera con un imán de neodimio potente haces girar la llave y abren la puerta sin romper nada».

Por último, a pesar de las advertencias de expertos como Prieto, no todas las recomendaciones coinciden y algunos usuarios han compartido que esta práctica les fue sugerida por la misma Policía. Como reveló el usuario 'juanki.trips': «Literalmente fue lo que me recomendó la Policía cuando me entraron en casa, que dejase la llave puesta».