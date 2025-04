Un experto en seguridad alimentaria rompe con las creencias de la caducidad de los yogures: «Qué miedo»

El yogur es un alimento que se comienza a tomar en las primeras etapas de la vida, puesto que los bebés y niños lo digieren con facilidad. Además, debe formar parte de una dieta sana y equilibrada porque contiene calcio, proteínas y vitaminas.

Como hemos visto, el yogur es un producto muy completo. Sin embargo, son muchas las dudas que surgen en torno a su ingesta. Y es que son muchas las personas que todavía no saben diferenciar la fecha de caducidad y la de consumo preferente. ¿Qué pasa si me como un lácteo pasado ese límite? ¿qué consecuencias puede tener? Miodrag Borges, técnico superior en dietética, responde estas y otras cuestiones.

Las consecuencia de comerse un yogur caducado, según un experto en seguridad alimentaria

Miodrag Borges, experto en seguridad alimentaria, explica en Tiene Sentido Pódcast qué ocurre cuando una persona se come un yogur fuera de este límite de tiempo. «No caduca. Hay fecha de consumo preferente, pero no de caducidad», dice de manera tajante.

El técnico superior en dietética aclara qué quiere decir cada cosa: «Lo que nos está indicando el consumo preferente es que puede empezar a perder propiedades. Con la caducidad lo que se busca es esa seguridad alimentaria».

Borges asegura que si un yogur está malo lo más probable es que el origen venga de fabricación o del envasado. «Lo normal es que no nos pase nada. Los microorganismos no están esperando esa fecha. Yo intento que no pase de los seis meses», añade.

Por lo tanto, el experto avisa de que si este alimento tiene moho o la tapa está hinchada puede significar que ha habido una «actividad bacteriana no desada». «Por precaución, lo tiro. Si lo abrimos, está bien... ¿qué miedo vamos a tener?», concluye.